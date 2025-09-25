Mercato : le Real Madrid a trouvé le moyen de faire craquer le PSG pour Vitinha 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : le peuple vert a déjà choqué une recrue estivale !

Joao Ferreira (ASSE)
Bastien Aubert
25 septembre 2025

À 24 ans, Joao Ferreira vient de vivre un véritable choc émotionnel en arrivant à l’AS Saint-Étienne. Habitué aux ambiances portugaises, le jeune latéral n’aurait jamais imaginé retrouver un tel engouement hors des frontières de Lisbonne ou Porto. Ce n’est pas seulement au stade Geoffroy-Guichard que la passion s’exprime, mais partout où il pose le pied, du centre d’entraînement aux rues stéphanoises, la ferveur verte l’accompagne.

Ferreira confie avec une sincérité désarmante : « Au Portugal, mis à part les grands clubs, c’est rare de bénéficier d’un tel soutien. Mais ici, les supporters sont partout, dans les bons comme dans les moments plus compliqués. Cette énergie incroyable, je la ressens à chaque match, et même dans la vie de tous les jours ! »

Le quotidien exceptionnel d’un joueur à Saint-Étienne

Ce qui frappe le défenseur, ce n’est pas simplement l’ambiance des jours de match, mais l’intensité de la relation entre l’équipe et les fidèles de l’ASSE. Les entraînements, souvent ouverts au public, se transforment en véritables fêtes populaires. Pour Ferreira, c’est une première : « Jamais, au cours de ma jeune carrière, je n’ai connu un club où les fans vous portent d’une façon aussi positive, au quotidien. C’est tout simplement magnifique. »

L’accueil qu’il reçoit ne se limite pas à la pelouse : même dans la ville, les supporters n’hésitent pas à encourager, à échanger ou simplement à féliciter les joueurs de leur implication. Pour lui, cette proximité est un moteur et lui procure déjà un sentiment d’appartenance fort : « À Saint-Étienne, je me sens déjà comme chez moi. »

Ambitions personnelles et objectifs sportifs de Ferreira

Arrivé avec la réputation d’un défenseur discipliné et polyvalent, Ferreira montre sur le terrain un mélange de rigueur défensive et d’ambition offensive, confirmé par un début de saison régulier et encourageant. Toutefois, il sait que tout n’est pas encore parfait. Le joueur souligne le travail collectif imposé par l’entraîneur, qui exige patience, application et compréhension mutuelle : « Ce n’est que le début, tout se met doucement en place. Nous devons progresser ensemble, comprendre ce que notre coach attend de nous pour franchir un nouveau palier. »

Ferreira ne cache pas non plus ses rêves personnels. Originaire de Vila do Conde, ville qui a vu naître l’international portugais Hélder Postiga, il s’inspire du parcours de cet aîné passé par l’ASSE. « J’espère un jour suivre ses traces. Rejoindre la sélection du Portugal, c’est l’un de mes grands objectifs. Cela demande beaucoup de travail. Mais rien n’est inaccessible si l’on s’en donne les moyens et que l’on avance étape par étape. »

Convaincu que le meilleur est à venir, Ferreira se concentre sur l’essentiel : aider Saint-Étienne à renouer avec la réussite et continuer de progresser pour réaliser ses rêves les plus ambitieux. Sa trajectoire, déjà marquée par sa discipline et son implication, laisse penser que le Forez n’a pas fini d’être le théâtre de ses exploits à venir.

ASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Vitinha (PSG)
Mercato...

Mercato : le Real Madrid a trouvé le moyen de faire craquer le PSG pour Vitinha 

Par Bastien Aubert
LOSC : Rothen tacle violemment le comportement d’Olivier Létang face au RC Lens
Ligue 1...

LOSC : Rothen tacle violemment le comportement d’Olivier Létang face au RC Lens

Par William Tertrin
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le peuple vert a déjà choqué une recrue estivale !

Par Bastien Aubert
Gavi (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse : on sait si le FC Barcelone va recruter pour remplacer Gavi 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emile Hojbjerg à la lutte avec Warren Zaïre-Emery lors d'OM-PSG.
FC Nantes...

OM : le FC Nantes fout la honte aux Marseillais !

Par Bastien Aubert
Pavel Sulc décisif lors de l'Olympico OL - OM.
Ligue Europa...

OL : on sait qui remplacera Tolisso et où jouera Kluivert à Utrecht

Par Bastien Aubert
La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
ASSE...

ASSE : Horneland bouillonne, un taulier secoue le vestiaire !

Par Bastien Aubert
Raul Asencio (Real Madrid)
Mercato...

OM : Benatia a une petite star explosive comme priorité du Mercato

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : le scandale est profond, Hakimi vide son sac !

Par Bastien Aubert
ASSE : un ancien serial buteur des Verts hallucine sur Stassin et prédit l’avenir du club
ASSE...

ASSE : un ancien serial buteur des Verts hallucine sur Stassin et prédit l’avenir du club

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, lors d'une conférence de presse.
Ligue Europa...

OL : Paulo Fonseca dévoile son plan pour écraser Utrecht

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : un milieu du Barça aurait pu signer en Ligue 1 cet été !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un milieu du Barça aurait pu signer en Ligue 1 cet été !

Par William Tertrin
LOSC : beaucoup d’absents dans le groupe de Bruno Genesio pour affronter Brann
Ligue Europa...

LOSC : beaucoup d’absents dans le groupe de Bruno Genesio pour affronter Brann

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi connaît sa sanction après son expulsion face au PSG

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un gardien de Premier League pour concurrencer Samba cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un gardien de Premier League pour concurrencer Samba cet hiver ?

Par William Tertrin
RC Lens : le maire de Lens fustige l’humiliation des supporters lensois au Parc des Princes
Ligue 1...

RC Lens : le maire de Lens fustige l’humiliation des supporters lensois au Parc des Princes

Par William Tertrin
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : le groupe de Paulo Fonseca pour affronter Utrecht, avec Rachid Ghezzal

Par William Tertrin
OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia
FC Nantes...

OM Mercato : le FC Nantes a pris une première décision pour Ulisses Garcia

Par William Tertrin
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE : Eirik Horneland explique sa décision qui a beaucoup fait parler à Amiens

Par William Tertrin
Le match entre le FC Barcelone et le PSG se jouera sous haute tension !
FC Barcelone...

Le match entre le FC Barcelone et le PSG se jouera sous haute tension !

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens

Par William Tertrin
PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris
Ligue 1...

PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : Medhi Benatia brise le silence sur la rumeur d’altercation avec Luis Campos

Par William Tertrin
La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !
Compétitions...

La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet