Deux énormes absences en plus pour le FC Barcelone face au PSG !

Comme le PSG, le FC Barcelone sera privé de gros éléments pour le choc de Ligue des champions.

Le duel de Ligue des champions entre le Barça et le PSG, prévu mercredi à Montjuïc, s’annonce marqué par de nombreuses absences des deux côtés.

Côté catalan, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Selon Sport, Joan Garcia, promu gardien titulaire en remplacement de ter Stegen, s’est blessé à l’entraînement et devrait céder sa place à Wojciech Szczęsny. Raphinha, touché aux ischio-jambiers, devrait également manquer ce rendez-vous d’après Jijantes. Pour rappel, Gavi (genou) et Fermin Lopez (musculaire) manquaient déjà à l’appel. En revanche, le jeune Lamine Yamal est attendu de retour après plusieurs semaines à l’arrêt.

Le PSG pas verni non plus

Du côté parisien, Luis Enrique doit composer sans Marquinhos, victime d’une lésion à la cuisse, qui rejoint Ousmane Dembélé, João Neves et Désiré Doué à l’infirmerie. La bonne nouvelle vient de Bradley Barcola, de retour dans le groupe dès ce week-end en Ligue 1.

Bref, une affiche de prestige, mais qui se disputera sans plusieurs cadres majeurs des deux équipes.