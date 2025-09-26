ASSE Mercato : Pierre Ekwah quitte les Verts et s’apprête déjà à retrouver un club !

Malgré son option d’achat levée auprès de Sunderland, Pierre Ekwah n’est désormais plus un joueur de l’ASSE.

Pierre Ekwah n’est plus un joueur de l’AS Saint-Étienne. Alors que le club forézien avait annoncé mi-août avoir levé l’option d’achat incluse dans son prêt par Sunderland, le milieu franco-camerounais de 23 ans a choisi de rompre son contrat au 1er septembre, comme vient de le révéler Foot Mercato. Cette décision met fin à une situation tendue et inédite : opposé à l’idée de poursuivre en Ligue 2 avec les Verts, Ekwah n’avait jamais repris l’entraînement, lui qui a ensuite été en arrêt maladie selon son coach Eirik Horneland.

Ekwah discute déjà avec plusieurs clubs

Désormais libre, le joueur estimé à 7 M€ selon Transfermarkt tourne définitivement la page stéphanoise. Il a déjà ouvert des discussions avec plusieurs clubs en Angleterre, en Italie et en Belgique, et pourrait rapidement trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière, loin du Forez. Pour l’ASSE, cette issue confirme l’échec d’un dossier qui s’était enlisé depuis plusieurs semaines et qui se termine sans qu’Ekwah n’ait porté les couleurs vertes une seule fois en 2025-2026.