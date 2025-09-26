ASSE Mercato : Pierre Ekwah quitte les Verts et s’apprête déjà à retrouver un club !
ASSE : un retour dans le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Guingamp

Eirik Horneland (ASSE)
William Tertrin
26 septembre 2025

Le groupe de l’ASSE pour recevoir Guingamp.

Ce samedi à 20h, l’ASSE reçoit Guingamp dans le Chaudron. Pour ce match, Eirik Horneland doit composer avec plusieurs absences : Luan Gadegbeku (cheville), Djylian N’Guessan (à la Coupe du Monde U20), et Lassana Traoré (blessé) ne sont pas là. En revanche, João Ferreira fait son retour dans le groupe, remplaçant Dennis Appiah. Enfin, Dylan Batubinsika et Yvann Maçon sont toujours hors groupe.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Bernauer, Ferreira, Lamba, Nadé – El Jamali, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

