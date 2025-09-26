ASSE : un retour dans le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Guingamp
William Tertrin
26 septembre 2025
Le groupe de l’ASSE pour recevoir Guingamp.
Ce samedi à 20h, l’ASSE reçoit Guingamp dans le Chaudron. Pour ce match, Eirik Horneland doit composer avec plusieurs absences : Luan Gadegbeku (cheville), Djylian N’Guessan (à la Coupe du Monde U20), et Lassana Traoré (blessé) ne sont pas là. En revanche, João Ferreira fait son retour dans le groupe, remplaçant Dennis Appiah. Enfin, Dylan Batubinsika et Yvann Maçon sont toujours hors groupe.
Le groupe de l’ASSE
Larsonneur, Maubleu – Annan, Bernauer, Ferreira, Lamba, Nadé – El Jamali, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.