En difficulté la saison dernière, Florian Tardieu a retrouvé un certain rayonnement sous Eirik Horneland. Sans ça, il aurait peut-être quitté le club lors du dernier mercato hivernal.

Stéphanois depuis 2023, Florian Tardieu a déjà vécu pas mal de choses à l’ASSE, bonnes comme mauvaises. Avant le match face à Guingamp samedi, le milieu de terrain s’est penché en conférence de presse sur sa forme retrouvée avec les Verts depuis l’arrivée d’Eirik Horneland à la tête de l’équipe.

Horneland, le sauveur de Tardieu

En effet, il a reconnu que l’arrivée du coach norvégien en décembre 2024 a été un tournant dans sa carrière : « Avec l’arrivée du coach Horneland, tout a changé pour moi. J’étais au fond du trou, j’ai joué un peu au début de la saison dernière et puis terminé. Je n’étais même pas toujours dans le groupe retenu. J’ai réfléchi à partir cet hiver, on en avait parlé avec la direction mais je ne suis pas quelqu’un qui lâche. Il y avait aussi ce projet Kilmer dans la balance, mais je voulais me donner à fond et ne rien regretter. Il a fallu être solide mentalement pour pouvoir revenir et jouer le week-end. J’ai essayé de prouver que je pouvais apporter au coach et à son équipe et j’ai tout donné. Le coach Horneland l’a vu et m’a donné cette chance ».

Sous contrat jusqu’à la fin de saison, Tardieu a voulu rester prudent sur le futur à Saint-Étienne : « Pour mon avenir avec les Verts, ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. On verra ce qu’il va se passer. J’ai conscience du projet Kilmer et je n’ai plus 20 ans non plus. Dans l’immédiat, l’objectif de toute façon c’est de remonter, on en parlera ensuite. Je pense que vais jouer jusqu’à 43 ou 44 ans (rires), non plus sérieusement, je n’ai pas prévu de m’arrêter cette année, la suite dépendra aussi de mon état physique et mental ».

Tous propos rapportés par EVECT.