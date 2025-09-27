ASSE : les Verts voient rouge face à Guingamp et subissent leur première défaite
ASSE : les Verts voient rouge face à Guingamp et subissent leur première défaite

William Tertrin
27 septembre 2025

Ce samedi soir, l’ASSE a subi sa toute première défaite de la saison, face à Guingamp (2-3). Mis sous pression par Troyes, les Verts n’ont pas repris la place de leader.

Dans ce match très animé entre l’ASSE et l’EA Guingamp, le premier fait de jeu intervenait à la 29e minute, lorsque les Bretons trouvaient l’ouverture : après un bon travail de Mafuta sur la gauche, Hemia frappait à bout portant, butait d’abord sur Larsonneur mais reprenait dans la foulée, sa tentative étant déviée par Lamba pour tromper le gardien stéphanois.

Les Verts se faisaient encore peur peu après. Sur un centre venu d’Abdallah côté gauche, Annan ratait son dégagement et manquait de marquer contre son camp, le ballon frôlant le but de Larsonneur à la 40e minute. Mais à la 44e, les Stéphanois égalisaient avec opportunisme : Bernauer jouait un corner à deux avec Boakye, qui déclenchait un tir enroulé du gauche. Dévié successivement par Abdallah puis Louiserre, le ballon trompait Bartouche et relançait les Verts.

Les supporters chambrés, Bernauer a vu rouge

En seconde période, Guingamp reprenait l’avantage à la 67e minute : Ourega débordait Bernauer sur la gauche et centrait fort. Larsonneur repoussait mal et Nlandu, fraîchement entré, concluait d’une reprise extérieure du pied droit.

Saint-Étienne réagissait par Stassin à la 74e. Lancé en profondeur par Bernauer, l’attaquant frappait du droit dans un angle fermé, mais Bartouche détournait en corner. Guingamp restait menaçant, et à la 80e Abdallah s’essayait d’une frappe puissante du gauche à vingt mètres. Larsonneur s’employait pour repousser en corner.

À la 81e minute, le scénario se compliquait pour les Stéphanois. Ahile marquait pour Guingamp et célébrait face aux supporters adverses en levant les bras. Larsonneur s’agaçait, Bernauer perdait ses nerfs et attrapait le buteur par le maillot avant de le jeter au sol. L’arbitre n’hésitait pas : carton rouge pour le défenseur stéphanois.

Malgré tout, ce match n’était pas encore tout à fait terminé. Dans le temps additionnel, sur un coup franc excentré côté droit, Tardieu déposait un centre précis dans la surface. Nadé surgissait devant Koffi et plaçait une tête victorieuse aux six mètres. Bartouche restait figé sur sa ligne et Saint-Étienne revenait à un but de son adversaire.

En infériorité numérique et poussés par un Chaudron totalement survolté, les Verts ont malgré tout vécu leur première défaite. Un rebond sera attendu dès samedi prochain sur la pelouse de Montpellier (20h), afin de reprendre une place de leader désormais détenue par Troyes.

