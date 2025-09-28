Vainqueur hier à Laval, le coach de Montpellier s’est vite tourné vers la réception de l’ASSE.

Après un début de saison délicat, Montpellier relève la tête. Une embellie confirmée par son succès hier sur la pelouse de Laval (1-0) grâce à un but d’Alexandre Mendy. Porté par son jeune gardien camerounais Simon Ngapandouetnbu, arrivé cet été de l’OM, le MHSC sera en confiance pour accueillir l’ASSE szamedi prochain. Un rendez-vous que Zoumana Camara a évoqué au micro de beIN Sports.

« Que les joueurs se libèrent ! »

« On ne boxe pas dans la même catégorie que les Verts, a glissé le coach pailladin. On est un club qui descend de Ligue 1, comme Saint-Etienne. Mais on n’est pas du tout dans la même catégorie. Quand je dis ça, ce n’est pas un manque d’ambition et ça ne veut pas dire qu’on ne va pas préparer le match pour le gagner. C’est du réalisme. Il faudra avoir cet état d’esprit. On a depuis le début de saison un public qui nous soutient. Même quand on était mené contre Boulogne, la Butte continuait à chanter. Le public répondra encore présent pour ce match. Que ce soit un match de gala et que les joueurs se libèrent ! »