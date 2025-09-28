Un OL solide s’offre le LOSC, les notes des Gones
Un OL solide s’offre le LOSC, les notes des Gones

Tyler Morton, le héros lyonnais de LOSC - OL.
Alexandre Corboz
28 septembre 2025

Ce dimanche en fin d’après-midi, l’OL est allé chercher une victoire aux forceps sur la pelouse du LOSC (1-0). Un succès construit sur la solidité défensive et la solidarité. Les notes des Lyonnais.

Homme du match : Tyler Morton (7)

Note du match : 10/20

Une rencontre hachée, avec beaucoup de fautes et d’imprécisions techniques mais un OL solidaire à défaut d’être brillant qui s’offre un 4ème succès 1-0 en six journées de Ligue 1. Le compteur points tourne.

Les Tops :

Morton (7) : un but de la tête – son premier à Lyon – mais également un gros boulot dans le cœur du jeu, dans le pressing et dans le dépassement de fonction.

Greif (7) : le Slovaque a sorti trois arrêts précieux dont un immense réflexe de l’épaule devant Mukau (18ème) et une main ferme sur Sarhaoui (88ème). Dame un Gr…

Niakhaté (7) : dans la ligné de ses matchs précédents, le Sénégalais a offert un gros duel à Olivier Giroud. Il s’est beaucoup accroché au maillot du Champion du Monde et l’a malmené.

Tagliafico (6,5) : s’il a encore pris un carton jaune pour une faute d’antijeu, l’Argentin a été précieux pour maintenir le Fort Alamo lyonnais à flot et dégager les ballons chauds. Il est aussi à créditer d’une passe décisive sur la tête de Tyler Morton (13ème).

Les Flops :

Maitland-Niles (3,5) : dans le rouge physiquement, malmené par Fernandez-Pardo dans son couloir, l’Anglais a vécu une après-midi très compliquée.

Merah (4) : symbole d’un « carré lyonnais » qui a eu du mal à sortir la tête de l’eau, le milieu de 18 ans a mis le bleu de chauffe mais a manqué de justesse dans l’aspect créatif de son jeu.

Karabec (4) : dans ce type de match où Lyon est dominé et doit jouer les contres, le Tchèque n’est pas le joueur le plus adapté. Son manque de vitesse a gâché quelques situations.

Les notes des Gones :

Greif (7) – Maitland-Niles (3,5), Mata (6), Niakhaté (7), Tagliafico (6,5) – Tessmann (5), Morton (7) – Tolisso (5), Merah (4, puis A.Moreira (74ème)) – Karabec (4, puis Sulc (74ème)), M.Fofana (4,5, puis De Carvalho (90ème+2)).

