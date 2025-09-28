LOSC – OL : les compos de Bruno Genesio et de Paulo Fonseca sont connues

Voici les compos officielles du match entre le LOSC et l’OL pour la 6e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le LOSC accueille l’OL pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Bruno Genesio et Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 17h15 au stade Pierre-Mauroy.

Les compos officielles

LOSC : Bodart – Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk – Mukau, Bouaddi – Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia – Giroud (cap).

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann – Tolisso (cap), Merah – Karabec, Fofana.