L’OL, seul rival du PSG avec Fonseca sur le banc !
PSG : une psychose touche l’effectif à cause des blessures

La déception des joueurs du PSG lors de leur défaite au Vélodrome.
Raphaël Nouet
29 septembre 2025

Les très nombreux pépins ayant frappé l’effectif du PSG depuis le début de la saison ont fait naître une psychose parmi les joueurs valides, qui craignent d’être touchés à leur tour.

Mercredi, le PSG sera à Barcelone pour la deuxième journée du tour de Ligue de la C1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne sera loin de présenter son meilleur visage ! Ousmane Dembélé ne reviendra qu’après la trêve internationale, Désiré Doué devrait être insuffisamment remis, Marquinhos vient de les rejoindre à l’infirmerie, Vitinha souffre d’une lésion musculaire depuis samedi et Khvitcha Kvaratskhelia est lui aussi incertain ! Et le pire, c’est que, selon L’Equipe, cette avalanche de blessures est en train d’engendrer une psychose au sein du vestiaire !

Luis Enrique essaye de tranquilliser tout le monde, mais…

« Malgré les précautions – on peut citer le turnover, la volonté de ne pas précipiter les retours -, un certain fatalisme a gagné les rangs. « Parfois, les blessures musculaires sont comme les virus, souffle-t-on en interne. Tu regardes les autres, et si tu éternues, tu penses aussi que tu es malade. » Au fil des blessures, l’aspect mental est devenu un paramètre important. C’est sous ce prisme qu’il faut lire le message étonnant de Luis Enrique vendredi : « Je ne suis pas du tout préoccupé, expliquait l’entraîneur parisien. C’est un état d’esprit que je cherche à transmettre : ce n’est rien, tranquille ». »

Le quotidien sportif ajoute que les premiers signaux d’alarme ont retenti dès la reprise de la saison, les joueurs s’inquiétant de devoir recommencer à jouer sans avoir subi une préparation préalable. Force est de constater que leur inquiétude était légitime ! Et elle ne devrait faire qu’augmenter car tous les internationaux ont fait de la Coupe du monde 2026 un objectif à côté duquel ils ne veulent pas passer à cause d’une blessure !

