Les très nombreux pépins ayant frappé l’effectif du PSG depuis le début de la saison ont fait naître une psychose parmi les joueurs valides, qui craignent d’être touchés à leur tour.

Mercredi, le PSG sera à Barcelone pour la deuxième journée du tour de Ligue de la C1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne sera loin de présenter son meilleur visage ! Ousmane Dembélé ne reviendra qu’après la trêve internationale, Désiré Doué devrait être insuffisamment remis, Marquinhos vient de les rejoindre à l’infirmerie, Vitinha souffre d’une lésion musculaire depuis samedi et Khvitcha Kvaratskhelia est lui aussi incertain ! Et le pire, c’est que, selon L’Equipe, cette avalanche de blessures est en train d’engendrer une psychose au sein du vestiaire !

Luis Enrique essaye de tranquilliser tout le monde, mais…

« Malgré les précautions – on peut citer le turnover, la volonté de ne pas précipiter les retours -, un certain fatalisme a gagné les rangs. « Parfois, les blessures musculaires sont comme les virus, souffle-t-on en interne. Tu regardes les autres, et si tu éternues, tu penses aussi que tu es malade. » Au fil des blessures, l’aspect mental est devenu un paramètre important. C’est sous ce prisme qu’il faut lire le message étonnant de Luis Enrique vendredi : « Je ne suis pas du tout préoccupé, expliquait l’entraîneur parisien. C’est un état d’esprit que je cherche à transmettre : ce n’est rien, tranquille ». »

Le quotidien sportif ajoute que les premiers signaux d’alarme ont retenti dès la reprise de la saison, les joueurs s’inquiétant de devoir recommencer à jouer sans avoir subi une préparation préalable. Force est de constater que leur inquiétude était légitime ! Et elle ne devrait faire qu’augmenter car tous les internationaux ont fait de la Coupe du monde 2026 un objectif à côté duquel ils ne veulent pas passer à cause d’une blessure !