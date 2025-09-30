Le Ballon d’Or 2024 a du mal à revenir de son opération des ligaments croisés…

Opéré des ligaments croisés en septembre 2024, Rodri, élu Ballon d’Or 2024 peu de temps après son opération, avait repris la compétition en mai dernier. C’était contre Bournemouth, 8 mois après son opération. Mais depuis, le milieu espagnol tarde à enchaîner. En début de saison, Pep Guardiola avait expliqué qu’il devait reprendre en douceur. « Rodri est sur le point de revenir, son genou est en parfait état. Il a joué contre la Juventus (lors de la Coupe du monde des clubs en juin), puis a dû s’arrêter pendant six semaines pour cause de blessure. Nous allons essayer d’éviter cela. Il doit maintenant accumuler des minutes à l’entraînement et surtout quelques minutes en match. Car ce que nous voulons pour lui, ce n’est pas qu’il revienne, fasse un pas en arrière, revienne et fasse à nouveau un pas en arrière… Ce ne serait pas bon. »

Rodri a encore mal au genou opéré il y a un an

Mais ce scenario redouté par Guardiola est en train de se passer. Cette saison, Rodri a déjà manqué deux rencontres : face à Wolverhampton lors de la 1ère journée de Premier League, et ce week-end pour la réception de Burnley. « À l’entraînement, Rodri m’a dit: ‘Je ne peux pas jouer. J’ai très mal au genou, je ne peux pas jouer' », a révélé le coach espagnol, qui a précisé que les douleurs ressenties par le milieu de terrain concernaient le genou opéré. Alors que Manchester City se déplace à Monaco mercredi en Ligue des champions (21h), le cas Rodri inquiète d’autant plus City que son importance sur le terrain n’est plus à démontrer.