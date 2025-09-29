Il a été repris de volée par l’UNFP…

Le début de saison de l’ASSE en D1 féminine est difficile. Ce week-end, les Amazones ont concédé au Paris FC leur 3e défaite en 3 matches depuis le début de la saison. Leur nouveau coach, Sébastien Joseph, leur a manifestement fait part de son agacement via des menaces qui lui ont valu d’être rappelé à l’ordre par l’UNFP.

L’UNFP a taclé Sébastien Joseph

« Sans aller jusqu’à le féliciter, l’UNFP, qui veut ici aussi que soient accordés aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes – remercie l’entraîneur de l’ASSE. En affirmant qu’il renverrait chez elles à la trêve les joueuses dont il ne serait pas satisfait, il confirme l’obligation de protéger les contrats des footballeuses professionnelles dans une convention collective qui reste à finaliser et dont la signature achoppe notamment sur ce point… » Pas sûr que tout cela plaise à Kilmer Sports, le nouvel actionnaire de l’ASSE, et à son président Larry Tanenbaum…