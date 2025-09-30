Débarqué cet été à l’ASSE, Joshua Duffus avait épaté contre Rodez. Mais depuis, il ne joue quasiment plus…

L’ASSE a investi 25 M€ cet été mais aucun pour faire signer Joshua Duffus. L’attaquant anglais est arrivé libre, en fin de contrat à Brighton où il évoluait en réserve. Cet été, Duffus avait dû attendre d’être naturalisé Jamaïquain pour faire ses débuts avec l’ASSE.

Duffus n’a joué que 19 minutes lors des 4 derniers matches

Ceux-ci sont intervenus lors de la 2e journée de L2, et Duffus s’était montré épatant contre Rodez (4-0). En une mi-temps, l’attaquant avait été très en vue, ouvrant le score et créant le danger en de multiples occasions. Remuant, agressif, il semblait promis à un rôle intéressant. Pourtant, le match suivant, il n’était que remplaçant à Boulogne-sur-Mer (1-0). De retour dans le onze contre Grenoble (1-1), il s’était montré discret. Et depuis, en quatre matches, le numéro 17 des Verts n’a eu droit qu’à des miettes : seulement 19 minutes, réparties sur trois entrées en jeu. Resté sur le banc à Amiens (1-0), Duffus n’a joué que 14 minutes samedi dernier face à Guingamp (2-3). Un temps de jeu qui peut s’expliquer par le retour de Lucas Stassin. Mais qui interpelle quand même, vu ce que l’attaquant avait montré contre Rodez. Après 8 journées de championnat, il n’est que le 16e joueur le plus utilisé par Eirik Horneland.