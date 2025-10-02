Les infos du jour : la liste de Deschamps surprend, le PSG a choqué le Barça, Rennes pense déjà à l’après Habib Beye

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 2 octobre 2025.

La grosse info : Mateta débarque chez les Bleus, pas de retour pour Thauvin

Didier Deschamps a décidé de faire appel à Jean-Philippe Mateta plutôt qu’à Florian Thauvin pour les prochaines échéances de l’équipe de France.

Equipe de France : Deschamps s’explique sur la surprise Mateta et sur l’absence de Thauvin

Equipe de France : Deschamps fait passer un message à Paul Pogba

Mais aussi…

A Barcelone, le PSG rejoint le Real Madrid dans l’histoire !

PSG : 2 Parisiens se payent Yamal pour ses provocations

FC Barcelone : Flick et la presse espagnole choqués par le PSG

FC Barcelone – PSG : Al-Khelaïfi a échangé avec Lewandowski et Laporta

En coulisses, le FC Barcelone a perdu une autre bataille face au PSG

OM : Medina fait une promesse aux supporters

OM Mercato : une pépite s’engage jusqu’en 2029 !

OM : le carton face à l’Ajax est loin d’avoir fait l’unanimité !

L’OM et l’OL invités au prochain Mondial des Clubs ?

Nouveau revers pour l’OM et le RC Lens dans leur quête de changement à la LFP

RC Lens : son retour en L1, sa forme, les Bleus… Thauvin livre ses vérités

RC Lens : avant Auxerre, Sage fixe un nouvel objectif aux Sang et Or

FC Nantes : 3 forfaits et une mise en garde de Castro avant Brest

FC Nantes : Abline rassure sur son état d’esprit

FC Nantes : Guirassy moqué pour son raté à Toulouse

FC Nantes : les Canaris remportent une première victoire à Brest

Stade Rennais : 2 anciens entraîneurs du PSG ciblés pour l’après-Beye !

Les anecdotes hallucinantes sur la vie de groupe à l’OL

ASSE : Cardona remplaçant, Horneland s’explique

Horneland annonce 2 coups durs et veut voir une autre ASSE à Montpellier

ASSE : Horneland fait son mea culpa pour la défaite contre Guingamp