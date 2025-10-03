Dans un entretien accordé à Top Mercato, Olivier Dall’Oglio est longuement revenu sur son aventure stéphanoise. En égratignant KSV, et en louant le travail de son prédécesseur, Laurent Batlles.

Très peu disert depuis son éviction il y a près d’un an, Olivier Dall’Oglio est revenu sur son passage à l’ASSE dans les colonnes de Topmercato. L’Alésien a notamment taclé la gestion de Kilmer Sports et son recrutement inapproprié de l’été 2024, tout en égratignant également Eirik Horneland et son incapacité à s’adapter à l’effectif à sa disposition, à son arrivée. Mais ODO a aussi tenu à associer Laurent Batlles, à qui il avait succédé, à la montée du club en L1, en 2024.

« J’ai aussi profité de ce qu’avait fait Batlles »

« Les difficultés que j’ai eues à l’ASSE, je savais que mon successeur les aurait, a-t-il glissé. Il n’y a pas de surprise. On vous dit qu’il faut changer de système, il y a beaucoup de conseillers dans ces moments-là. Je voulais voir parce qu’on pouvait se demander si c’était seulement de ma faute, que je n’y étais pas arrivé, tout ça est possible. Et on voit la suite… Les travers sont les travers. Pour tous les coaches. Quand je prends la succession de Laurent Battles à l’ASSE, j’ai eu les mêmes problèmes que lui. Après, on a réussi à monter. J’ai aussi profité de ce qu’avait fait Batlles. Après on dit ‘ouais Dall’Oglio a fait monter Sainté’, mais Laurent a bossé aussi. »