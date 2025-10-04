Le coach des Verts ne tarit pas d’éloges sur Aïmen Moueffek.

En conférence de presse avant le déplacement de l’ASSE à Montpellier ce samedi, Eirik Horneland a été invité à dire ce qu’il pensait du début de saison d’Aïmen Moueffek. Et le Norvégien n’a pas caché qu’il tenait son milieu de terrain en haute estime.

Moueffek, un top joueur selon Horneland

« C’est un top joueur, a-t-il glissé. Il a Saint-Étienne dans son coeur. Il voudrait jouer tous les matchs mais il faut le gérer pour être sûr qu’il puisse les enchaîner sur une plus longue période mais s’il le fait, il va faire beaucoup de bien à l’équipe. Il a le niveau Ligue 1 quand il est capable d’enchainer les rencontres et les séances d’entrainement, il a vraiment le niveau pour jouer au-dessus. »

Le souci, c’est que Moueffek est souvent blessé. Ce qui a encore été le cas le mois dernier… « Il était out depuis la rencontre de Grenoble mais il a fait son retour contre Amiens, puis contre Guingamp où il a fait quinze très bonnes premières minutes. On a vu que contre Guingamp il a un petit peu manqué de jambes mais c’est quelque chose qui va venir au fur et à mesure de la saison », a soutenu Horneland.