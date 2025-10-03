Les infos du jour : Habib Beye répond aux critiques, coups durs pour Lamine Yamal et Jude Bellingham, Ozer savoure son exploit

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 3 octobre 2025.

La grosse info : Beye défend son bilan

Le coach rennais tord le cou aux critiques et aux rumeurs, avançant que le SRFC effectue son meilleur début de saison depuis 5 ans…

Stade Rennais : Habib Beye s’agace des rumeurs et loue son bilan

