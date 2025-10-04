ASSE Mercato : retour aux sources pour Emmanuel Rivière !

L’ancien attaquant de l’ASSE retrouve son tout premier club, à 35 ans.

Emmanuel Rivière a décidé de boucler la boucle. Formé à l’ASSE, l’attaquant martiniquais, passé par Toulouse puis par Monaco, était sans club depuis la fin de son aventure au SS Teramo Calcio en 2022.

Rivière de retour à l’Espoir de Sainte-Luce

Désormais loin du football professionnel, il a décidé de retrouver son tout premier club ces derniers jours, selon Foot Mercato, qui annonce son retour à l’Espoir de Sainte-Luce, pensionnaire de Régional 1 dans le district de Martinique. Le club de ses débuts, avant de s’envoler pour Saint-Etienne.