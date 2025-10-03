La 7e journée de Ligue 1 a débuté par le joli succès du Paris FC contre Lorient (2-0).

Promu aux dents longues, le Paris FC est désormais bien lancé dans sa saison. Le club de la capitale a confirmé sa bonne forme en dominant Lorient (2-0) ce vendredi soir à Jean Bouin et il intègre provisoirement le Top 10 de la L1 (8e).

Krasso buteur et passeur

Titularisé en pointe à la place de Willem Geubbels, Jean-Philippe Krasso, déjà buteur le week-end dernier à Nice (1-1), a été le grand homme de la rencontre. Après avoir inscrit un premier but refusé, c’est lui qui a servi Ilan Kebbal sur l’ouverture du score. Et l’ancien stéphanois s’est chargé de doubler la mise peu avant la mi-temps, sur un centre de Moses Simon. Devant plus de 18 000 spectateurs, le PFC n’a pas tremblé pour gérer son avance, avec un Kebbal inspiré à la baguette. Il aurait même pu alourdir l’addition si Krasso et Geubbels avaient été un peu plus adroits.