L’attaquant de l’ASSE n’a toujours pas été sélectionné avec les Diables Rouges…

Rudi Garcia a annoncé la liste des 26 joueurs belges pour les deux prochains matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2026. 2e de son groupe, la Belgique recevra le leader, la Macédoine du Nord, à Gand le 10 octobre, avant de se rendre au Pays de Galles, 3e mais à égalité de points avec elle, trois jours plus tard. A l’image de Romeo Vermant (Bruges), Lucas Stassin n’a pas été sélectionné malgré l’absence de Romelu Lukaku (Naples), blessé. Rudi Garcia a préféré faire appel à Michy Batshuayi (32 ans).

Batshuayi muet avec Francfort mais appelé chez les Diables Rouges

En conférence de presse, l’ancien coach de l’ASSE et de l’OM s’en est expliqué. « Romeo et Lucas sont envisagés. Ils font partie des Espoirs. Ces derniers temps ils ont quand même été blessés, il y a aussi l’expérience avec les équipes de jeunes, et leur style de jeu : je dirais que certainement Stassin se rapproche un peu plus d’un joueur de surface là où Romeo Vermant se rapproche plus d’un joueur d’espace. Ce qui est sûr c’est que les deux ont des qualités, sont intéressants, mais n’ont pas le profil de Michy Batshuayi, dans son rôle de buteur de surface et de chasseur de buts, même s’il n’a pas beaucoup de temps à Francfort ». Batshuayi n’a en effet joué que 47 minutes depuis son arrivée à Francfort, réparties en 3 entrées en jeu. Et il court toujours après son premier but de la saison. Stassin compile 4 buts (1 passe décisive) avec l’ASSE. Et Vermant en est à 1 but (2 passes décisives) avec Bruges.