Malgré la victoire contre Montpellier, l’ASSE n’a pas repris la place de leader. Aïmen Moueffek sait que le bataille sera rude tout au long de la saison.

Après la victoire de l’ASSE à Montpellier (0-2), Aïmen Moueffek s’est confié pour le compte de la Ligue 2 sur la rencontre et le début de saison prometteur de son équipe. « Nous avons marqué tôt dans la rencontre ce soir. On voulait rapidement pousser un adversaire qui a tout fait pour nous poser des problèmes. En marquant ces deux premiers buts, c’était réussi », a expliqué le milieu stéphanois, soulignant l’importance de prendre rapidement l’avantage face à une équipe difficile à manœuvrer.

Pour Moueffek, cette victoire avant la trêve est un soulagement et un pas important dans la course au sommet du classement : « Il était important de gagner avant la trêve. Mission accomplie ce soir avec les trois points pris ».

« Les équipes autour de nous gagnent aussi »

Moueffek s’est également montré prudent malgré la belle entame de championnat de l’ASSE : “En championnat nous sommes premiers ex æquo après neuf journées, c’est une bonne chose, mais les équipes autour de nous gagnent aussi. Une saison c’est long, on le sait, donc tout se jouera sur les prochains rendez-vous et la totalité du championnat.”

Avec ce succès à l’extérieur, les Verts confirment leur solidité en déplacement et restent dans le haut du classement, mais le milieu de terrain met en garde : la saison est encore longue et la bataille pour la montée s’annonce intense.