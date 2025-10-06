Stade Rennais : Habib Beye tape du poing sur la table après le nul au Havre

La réaction d’Habib Beye après le nul du Stade Rennais au Havre.

Après le match nul concédé par le Stade Rennais face au Havre (2-2), Habib Beye a exprimé sa déception et pointé du doigt le manque de calme et de maîtrise de son équipe dans les moments clés.

Beye agacé

« C’est difficile à accepter et je l’ai dit aux joueurs. Nous devons retourner au travail, vite apprendre. Nous ne maîtrisons pas les momentums. C’est agaçant de voir qu’on n’arrive pas à garder du calme, de la maîtrise. Ce soir, on marque quatre buts dont deux refusés avec des hors-jeu qui ne se jouent à rien », a déploré l’ancien défenseur.

Selon Beye, ce type de scénario se répète trop souvent : « On vit ce scénario contre Nantes, Angers, ce soir. Forcément le doute s’installe quand on mène. Le pénalty sifflé pour Le Havre est un manque de calme. Les scénarios qui se répètent amènent du doute et ce doute s’installe quand on mène. »

« C’est insuffisant en termes de points »

Il a rappelé la difficulté du championnat : « La Ligue 1 est un championnat difficile, il ne faut pas penser qu’on va dérouler notre football et que l’adversaire n’existera pas. On avait ciblé leurs qualités, il faut qu’on apprenne de ces moments, qu’on avale cette frustration. Nous devons grandir dans ces moments. »

Le consultant n’a pas caché sa frustration concernant le bilan comptable de Rennes : « C’est insuffisant en termes de points. Nous n’avons pas les points que nous devrions avoir, c’est frustrant. Même si nous n’avons qu’une défaite, les matchs nuls ne font pas avancer. Nous devons tirer les enseignements et ne pas oublier le positif. »

Propos rapportés par le site officiel du SRFC.