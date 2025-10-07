Sous pression après un début de saison en dents de scie, Hansi Flick ne quittera pas le banc du FC Barcelone. Mais l’entraîneur allemand sait qu’il joue gros. Quatre axes de progression lui sont conseillés.

Hansi Flick déjà identifié quatre chantiers prioritaires pour relancer la machine après la trêve internationale. Le constat est sans appel : le FC Barcelone n’avance plus. Malgré un effectif XXL et des individualités de classe mondiale, les Catalans manquent de cohérence dans le jeu. Flick, resté fidèle à son système en 4-2-3-1, s’est heurté à des blocages tactiques flagrants. Et pour Mundo Deportivo, il doit s’attaquer sans attendre à quatre points clés pour redresser la barre.

Reculer le premier rideau défensif

Premier axe : la défense. Trop haute, trop exposée, elle ne surprend plus personne. Les adversaires ont compris comment la contourner, en exploitant les espaces laissés dans le dos de Koundé ou Christensen. Résultat : le FC Barcelone concède beaucoup trop d’occasions, et Joan Garcia ne peut pas tout sauver. Flick songe à repositionner ses latéraux plus bas et à densifier la récupération au milieu pour éviter ces déséquilibres.

De l’intensité sur toute la durée d’un match

Deuxième chantier : l’intensité. Le Barça démarre souvent fort, mais s’éteint après l’heure de jeu. Une faiblesse physique inquiétante pour une équipe censée dominer. Les préparateurs du club estiment que la condition athlétique n’est pas encore optimale, notamment chez certains cadres revenus tard de sélection. Flick, adepte du pressing haut et du jeu rapide, veut imposer un travail physique renforcé pendant la trêve pour redonner du punch à ses joueurs.

Se défaire du marquage individuel au milieu

Troisième point : le milieu de terrain. Véritable cœur du jeu du FC Barcelone, il est aujourd’hui trop prévisible. Les adversaires ont pris l’habitude d’imposer un marquage individuel sur les créateurs, ce qui étouffe la circulation du ballon. Pedri et Frenkie De Jong peinent à trouver la verticalité nécessaire, et Fermin Lopez manque encore de constance. Flick veut varier les circuits de passes, casser les automatismes trop lisibles et intégrer d’autres jeunes dans les rotations pour apporter de la surprise.

Briser la Pedri-dépendance

Enfin, dernier problème majeur : la Pedri-dépendance. Le jeune prodige espagnol est devenu l’oxygène du Barça. Quand il brille, tout le collectif suit ; quand il disparaît, l’équipe s’éteint. Une situation inquiétante que Flick veut corriger. L’idée : diversifier les zones de création pour ne pas tout centraliser autour de lui. L’ancien sélectionneur allemand travaille notamment sur un repositionnement de Lamine Yamal dans un rôle plus axial, capable de servir de relais créatif.