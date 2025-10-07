Les relations semblent s’être vraiment tendues entre Habib Beye et les anciens lensois. Et un jeu de poker menteur est évoqué…

Daniel Riolo a lâché une véritable bombe hier soir en dévoilant des tensions internes explosives et un vestiaire du Stade Rennais au bord de la rupture. Le consultant de RMC Sport n’a pas mâché ses mots. Selon lui, deux cadres du vestiaire – Brice Samba et Seko Fofana – seraient en guerre ouverte avec leur entraîneur. Et les deux auraient décidé de le faire tomber. « Ces deux-là ont décidé qu’ils auraient sa peau. Donc, je vous le dis : Beye est mort dans le film. Ils trouvent que ce n’est pas un bon coach ». Toujours d’après Riolo, Samba et Fofana se seraient rendus dans le vestiaire lensois après le match pour critiquer ouvertement leur coach, un geste qui en dit long sur la fracture entre le staff et le vestiaire. Sauf que d’après Mohamed Toubache-Ter, cette scène ne se serait jamais passée…

Samba et Fofana n’auraient pas critiqué Beye à lens

Ce mardi, celui-ci a posté sur X : « Les joueurs étaient dans le vestiaire lensois mais à aucun moment, il a été entendu des paroles/critiques blessantes à l’endroit du coach Beye. J’espère que ce n’est pas l’entourage de ce dernier qui fait fuiter cela pour retourner les choses. » Beye aurait-il donc usé de certains relais pour faire passer Samba et Fofana pour des « complotistes », lui qui ne compteraient pas sur eux mais qui est bien contraint de les faire jouer vu leurs gros salaires ? Difficile d’y voir clair, mais une certitude : il y a bien là un jeu de poker menteur qui pollue le Stade Rennais et ne redore pas son blason. A suivre…