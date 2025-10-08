FC Barcelone : Flick explose contre Yamal à cause du PSG !
Revue de presse : coup dur pour Pogba, du lourd signe au Stade Rennais ce vendredi !

Paul Pogba (AS Monaco)
Bastien Aubert
8 octobre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Championship : débuts encourageants pour Stéphan, plus difficile pour Still

Limogé par le Stade Rennais en novembre dernier, Julien Stéphan est aujourd’hui sur le banc de QPR. Ses débuts londoniens ont été compliqués avec une lourde défaite à Coventry (1-7), une élimination en League Cup contre Plymouth et un seul point pris lors des trois premières journées de Championship. Mais 10 journées plus tard, QPR pointe à la 6e place, en position de barragiste pour la montée, avec quatre victoires, trois nuls et deux défaites. Les Londoniens sont invaincus depuis six matches.

De son côté, Will Still, qui a quitté le RC Lens pour Southampton, est à la peine avec une seule victoire lors des six premières journées et une 17e place sur 24 après neuf journées. L’opération remontée immédiate en Premier League est donc mal engagée pour les Saints.

Stade Rennais : Gréget bientôt nommé au conseil d’administration 

Alors que la situation autour d’Habib Beye s’est tendue en raison des résultats mitigés du Stade Rennais depuis le début de la saison, la direction du club breton ne semble pas être passée du stade des interrogations à celui de la remise en question le concernant. Sachant que la nomination à venir d’un nouveau président de son conseil d’administration, ce vendredi, occupe aussi les esprits.

Ouest-France indique qu’Alban Gréget devrait être remplacé à ce poste par Guillaume Cerutti, président de la Collection Pinault (environ 10 000 œuvres d’art). Si le CA est un organe de contrôle, Gréget avait contribué l’an passé à retenir le profil d’Arnaud Pouille pour remplacer Olivier Cloarec comme président, comme il avait aussi pesé dans le choix de Frederic Massara comme directeur sportif au printemps 2024, qui a tourné court.

AS Monaco : Ménès a des doutes sur Pogba

Alors que le grand retour de Paul Pogba sur les terrains est annoncée pour l’après trêve internationale, Pierre Ménès a émis de gros doutes sur le champion du monde 2018. « Je suis déjà étonné qui lui ait fallu trois mois d’entraînement, j’imaginais qu’il serait prêt beaucoup plus tôt, a-t-il indiqué sur sa chaîne Youtube. C’est ce qui me fait douter de la motivation réelle de Paul… Depuis le début, je ne suis pas très confiant et je ne le suis toujours pas. »

LOSC : Létang recale la FFF, le RC Lens aussi ?

Olivier Létang a décliné l’invitation de la FFF qui le conviait à participer à une initiation à la VAR le 18 novembre prochain. Tous les responsables de clubs de L1 ont été conviés à cet échange entre acteurs du jeu. L’idée est de les mettre en situation, dans le siège de l’assistant vidéo, afin de leur permettre de mieux appréhender ce rôle désormais central lors de chaque rencontre de championnat. Selon Ici Nord, le président du LOSC a très vite fait savoir qu’il ne participerait pas à cette expérience VAR le mois prochain. 

Létang se dit aujourd’hui déçu et trouve les résultats de la VAR trop décevants pour un outil qui coûte cher, avec un manque d’échange constructif et de débat contradictoire. Ici Nord poursuit en expliquant que le directeur général du RC Lens Benjamin Parrot dit ne pas avoir à ce jour reçu d’invitation pour participer à cette initiative VAR. Or, à la Fédéraion, on affirme avoir reçu une réponse négative du club artésien…

RC Strasbourg : record historique d’abonnés au RCSA ! 

C’est via un communiqué que le Racing Club de Strasbourg vient d’annoncer avoir dépassé son record historique d’abonnés pour la saison 2025/206 : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace franchit un nouveau cap : 21 882 abonnés déjà conquis pour la saison 2025-2026, un record absolu dans l’histoire du club ! Et ce n’est pas fini ! Avec l’extension de la Meinau et l’ouverture de la tribune NORD à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 McDonald’s face à Lille, le Racing relance sa campagne d’abonnement pour permettre à de nouveaux supporters de rejoindre l’aventure. L’offre exceptionnelle inclut les douze rencontres de championnat restantes, deux rencontres de gala en UEFA Conférence League face à Crystal Palace et Breidablik ainsi que tous les matchs de Coupe de France à domicile, jusqu’aux demi-finales comprises. Ces abonnements seront disponibles en tribune NORD mais aussi en tribune SUD, partiellement libérée par le retour des abonnés historiques à leur emplacement initial. La base tarifaire correspond au tarif nouvel abonné, calculée au pro-rata des rencontres de Ligue 1 restantes, avec l’ajout des affiches européennes. »

