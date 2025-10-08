C’est la crise au Stade Rennais. Alors que les résultats patinent et que le jeu peine à convaincre, la situation d’Habib Beye se complique sérieusement.

L’heure semble grave au Stade Rennais. Si, dans son édition du jour, L’Équipe laisse entendre qu’Habib Beye ne serait pas sur la sellette, d’autres voix s »&élèvent pour affirmer le contraire. Ce fut le cas de Daniel Riolo, lundi soir, qui a carrément affirmé que le clan des Lensois amené par Brice Samba et Seko Fofana voulait sa peau.

Selon RMC Sport, Beye aurait même perdu le contrôle d’une partie de son vestiaire. L’ambiance serait tendue au sein du groupe, où plusieurs cadres n’auraient plus confiance dans le discours de Beye. Certains joueurs iraient même plus loin, en évoquant déjà le nom d’un potentiel successeur : Franck Haise. L’ancien entraîneur du RC Lens, libre depuis son départ du club artésien, serait vu par une partie du vestiaire comme le profil idéal pour relancer le Stade Rennais, grâce à sa proximité avec certains joueurs et à son style de jeu ambitieux.

Pendant ce temps, la direction du Stade Rennais reste silencieuse. Entre les incertitudes liées à la nomination prochaine du nouveau président du conseil d’administration et les tensions sportives, personne ne semble vouloir trancher. Beye, lui, s’accroche, convaincu que les résultats peuvent encore inverser la tendance. Mais son autorité, déjà fragilisée, vacille dangereusement.