Le milieu rennais s’est blessé. Il est forfait avec la Côte d’Ivoire.

Décevant depuis son retour en Ligue 1 après une escapade saoudienne, Seko Fofana était convoqué avec la Côte d’Ivoire pour le rassemblement d’octobre. Mais le milieu rennais de 30 ans est forfait comme l’indique la Fédération ivoirienne sur les réseaux sociaux.

Fofana forfait avec les Elephants

« Seko Fofana est forfait. Le milieu de terrain est indisponible pour raison médicale (douleur à la chaîne postérieure). Il est remplacé par Kader Keita du Rapid Bucarest pour cette fenêtre FIFA d’octobre 2025. » Les Ivoiriens doivent jouer face aux Seychelles, vendredi, et au Kenya, mardi prochain, pour valider leur place à la prochaine Coupe du monde.