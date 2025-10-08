Habib Beye vivant une situation tendue en raison des résultats mitigés du Stade Rennais cette saison, But Football Club tente de savoir si Franck Haise pourrait être son successeur idéal en cas de départ.

« Haise signera tôt ou tard à Rennes »

« Franck Haise a beau avoir signé début septembre une prolongation de deux ans à l’OGC Nice, jusqu’en juin 2029, il ne fait aucun doute qu’il s’assoira tôt ou tard sur le banc du Stade Rennais. Même les supporters des Aiglons en sont persuadés, eux qui assistent impuissants au lent déclin de l’empire Ineos au fil des mois. En homme intelligent, Haise voit ce qu’il se passe autour de lui et même s’il a trouvé un cadre de vie épanouissant sur la Côte d’Azur, il n’a jamais caché son attrait pour une Bretagne qu’il a déjà arpentée dans le passé.

À Rennes, il sait aussi qu’il aurait les coudées franches et pourrait travailler en bonne harmonie avec un environnement qu’il a déjà connu et apprécié du côté du RC Lens : Arnaud Pouille, Seko Fofana et Brice Samba. Selon moi, le seul bémol pourrait finalement concerner le timing de son arrivée, en plus de l’état (fragile) dans lequel il récupèrerait l’équipe fanion d’un club dont le pouvoir est fractionné à bien des étages. Plus que le néophyte en L1 Habib Beye, Haise semble en tout cas avoir les épaules pour mettre de l’ordre… au moins dans le secteur sportif. »

Bastien AUBERT

« De la stabilité serait bienvenue »

« Il y a beaucoup à dire sur les méthodes d’Habib Beye, de même que sur les résultats et le fonds de jeu. Mais, concrètement, quel entraîneur performerait avec autant d’instabilité ? Il ne faut pas oublier non plus que l’ancien défenseur débute à ce niveau et que, comme tout novice, il doit s’adapter à son nouvel environnement. Je serais donc partisan de voir le verre à moitié plein, de retenir que le SRFC n’a perdu qu’un match cette saison, la fois où il a joué à neuf contre onze, qu’il a remporté deux gros matches sur trois (1-0 contre l’OM, 3-1 face à Lyon) et qu’il aurait pu réaliser un score historique à la Beaujoire sans la blessure de Rongier à la mi-temps conjuguée à une baisse de régime coupable.

Oui, le Stade Rennais est largement perfectible à tous les niveaux mais, pour cela, encore faudrait-il qu’il arrête de tout changer tous les six mois. Habib Beye est arrivé en début d’année, avec un effectif qu’il n’avait pas choisi. Cet été, il y a eu énormément d’arrivées et de départs. Espérer des résultats excellents immédiatement relève de l’utopie. Je serais d’avis de lui laisser jusqu’à la fin de la saison. Et si le niveau de jeu comme les résultats ne sont toujours pas à la hauteur des espérances, alors il sera temps d’actionner le siège éjectable pour faire venir Franck Haise… »

Raphaël NOUET