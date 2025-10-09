AS Monaco : Paul Pogba n’est pas prêt de rejouer au football

Depuis sa signature à l’AS Monaco fin juin, Paul Pogba n’a toujours pas rejoué. L’entraîneur (ex-entraîneur désormais) monégasque Adi Hütter préfèrent avancer avec prudence après deux ans d’absence du milieu français, qui doit encore retrouver rythme et repères.

Avant le derby face à Nice, l’entraîneur monégasque avait un temps espéré pouvoir compter sur lui, avant de reporter son possible retour au match contre Angers, prévu le 18 octobre. Mais même cette échéance semble désormais compromise.

Selon les informations de Monaco-Matin, Pogba aurait ressenti une petite gêne en début de semaine, ce qui pourrait retarder encore un peu sa reprise. Rien d’alarmant sur le plan du genou contrairement à certaines rumeurs, mais ce nouveau contretemps s’ajoute à un premier petit pépin survenu pendant sa réathlétisation.

À ce rythme, le champion du monde 2018 devra encore patienter avant de retrouver la compétition sous le maillot monégasque.