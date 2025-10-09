Présent en conférence de presse avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a été questionné sur sa célébration du but de son frère lors de LOSC-PSG et sa relation avec Vinicius Jr.

C’est un Kylian Mbappé très détendu qui s’est présenté devant les journalistes, ce jeudi, à Clairefontaine. Incertain pour le match de demain contre l’Azerbaïdjan suite à sa légère blessure contractée samedi contre Villarreal (3-1), le capitaine des Bleus devrait finalement être présent. Ce qui explique également sa bonne humeur du jour, qui a débouché sur des réponses sans langue de bois à des sujets aussi sensibles que sa célébration sur le but de son frère contre le PSG (1-1) dimanche ou encore sa relation avec Vinicius.

« J’ai une très bonne relation avec Vini, largement meilleure que la saison dernière »

Au sujet de sa présence à la Decathlon Arena, il a répondu : « C’est mieux comme émotion car on n’a pas la pression de bien jouer. C’était super cool. Je ne devais pas venir mais il m’a dit de venir. C’était un grand match contre la meilleure équipe de France et d’Europe actuellement. Je l’ai vécu par procuration, je ne pouvais pas trop fêter non plus car c’était contre Paris, mais je suis très heureux pour lui, dans un club qui le comprend ». Est-ce à dire que le PSG, précédent club d’Ethan Mbappé, ne le comprenait pas ? Ca ressemble à un petit tacle de la part de l’attaquant, même s’il y a eu des mots sympas au préalable pour ses anciennes couleurs.

Autre sujet potentiellement polémique, sa relation avec Vinicius Jr, exécrable l’an dernier, meilleure cette saison, à l’en croire : « J’ai une très bonne relation avec Vini, largement meilleure que la saison dernière car nous nous connaissons mieux. C’est un grand joueur et une belle personne. Notre but est le même : aider le Real Madrid à remporter des titres ». On sent effectivement plus de complicité sur le terrain entre les deux superstars. Mais le Brésilien continue de pester à chaque fois qu’il est remplacé en cours de match plutôt que Kylian Mbappé…