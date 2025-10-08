Lors d’une opposition contre la castilla, ce mercredi, le Real Madrid, privé de ses internationaux, s’est imposé 2-1 avec des buts de Jude Bellingham et Endrick.

Même si la planète foot a les yeux rivés sur les sélections nationales pour les quinze prochains jours, les clubs continuent de travailler avec les joueurs non convoqués. Et notamment le Real Madrid. Ce mercredi, Xabi Alonso avait programmé un match d’entraînement contre la castilla. Une façon pour lui de voir à l’œuvre les éléments qui jouent moins mais également d’essayer d’en relancer certains revenant de blessure comme Jude Bellingham.

Bellingham a marqué un but magnifique

Et visiblement, l’entraîneur du Real Madrid a eu raison ! Car son équipe s’est imposée 2-1 grâce à des buts de Bellingham, d’un superbe lob, et Endrick. Le milieu anglais était aligné en numéro dix, ce qui est très prometteur pour la suite de la saison car son association avec Vinicius Jr avait été exceptionnelle en 2023-24. Quant à Endrick, qui joue si peu depuis le début de la saison, il a lui aussi trouvé le chemin des filets, ce qui ne devrait cependant pas le faire passer devant Kylian Mbappé dans la hiérarchie des numéros 9.

Voici le onze aligné par Xabi Alonso lors de cette rencontre : Lunin – Valverde, Asencio, Joan Martínez, Fran – Ceballos, Roberto Martín, Tchouaméni, Carreras, Bellingham – Endrick.