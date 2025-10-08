Pierre Ménès ne voit pas le FC Nantes descendre directement
Cristiano Ronaldo : 1 milliard au compteur !

Cristiano Ronaldo en compagnie de Georgina Rodriguez lors d'un événement.
Raphaël Nouet
8 octobre 2025

Grâce à la reconduction de son incroyable contrat avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur milliardaire.

Tout le monde connaît l’histoire : Cristiano Ronaldo est né dans une famille pauvre, tellement pauvre que sa mère a songé à avorter en apprenant qu’elle était enceinte. Elle a finalement décidé de conserver celui qui allait devenir un immense champion de football mais, surtout, l’un des hommes les plus riches de la planète. Car, selon le magazine américain Bloomberg, Cristiano Ronaldo et sa famille n’ont plus de soucis à se faire au niveau financier pour les générations à venir !

400 M€ pour sa prolongation à Al-Nassr !

Grâce à la reconduction de son contrat avec Al-Nassr, CR7 serait devenu le premier footballeur milliardaire ! Sa fortune serait aujourd’hui estimée à 1,4 milliard de dollars (1,21 milliard d’euros) ! Ronaldo a d’abord bâti sa fortune via ses contrats avec le Sporting, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus ainsi qu’avec des sponsors comme Nike, Binance, Tag Heuer, Herbalife et Louis Vuitton. Mais c’est depuis son arrivée en Arabie Saoudite, en janvier 2023, que sa fortune a vraiment franchi un cap.

Sa dernière prolongation, de deux saisons, va ainsi lui rapporter 400 M€ et ainsi lui permettre de devenir milliardaire. Il est le premier footballeur à franchir ce cap, mais pas le premier sportif puisque des basketteurs, des golfeurs et des pilotes de Formule 1 y sont aussi parvenus.

LigaReal Madrid
#A la une

