Courtisé par le Real Madrid, William Saliba a préféré son contrat avec Arsenal jusqu’en 2030. Il a expliqué les raisons de ce choix.

Cela fait un peu plus d’un an que le Real Madrid a lancé l’opération William Saliba. La direction merengue espérait recruter le défenseur français l’été prochain, moyennant une relativement petite indemnité, ou à l’été 2027, à la fin de son contrat avec Arsenal. Mais l’ancien Marseillais a finalement préféré prolonger l’aventure avec les Gunners. Il a signé un nouveau bail, qui le lie au club londonien jusqu’en 2030.

« C’était facile de prolonger à Arsenal »

Ce mercredi, en conférence de presse avec l’équipe de France, il a dévoilé les raisons de son choix : « Pour moi, c’était facile de prolonger parce que je voulais continuer avec Arsenal, je me sens chez moi là-bas. Ce qui me manque, ce sont les trophées. Mais il y a un bon projet, un très bon coach, et je pense que les trophées vont arriver très vite. Je voulais m’installer sur la durée, ça a été facile pour moi, j’espère beaucoup de succès ».

Systématiquement devancé par Manchester City et Liverpool ces dernières années, Arsenal a pris la tête de la Premier League le week-end dernier. Peut-être qu’en cas de nouvelles saisons blanches, William Saliba reviendra sur son choix et demandera à quitter Arsenal. Le Real Madrid, qui va voir partir David Alaba et Antonio Rüdiger à la fin de la saison, pourrait alors se montrer à nouveau intéressé…