Dans le monde du foot, certaines images valent mille mots. Et celle qu’Arda Güler a publiée sur son coéquipier au Real Madrid Kylian Mbappé récemment sur ses réseaux sociaux ne fait pas exception.

Arda Güler… un ami qui vous veut du bien. C’est ce que doit se dire, avec une certaine ironie, Kylian Mbappé en ce début de semaine. À bord d’un avion, le Turc a immortalisé son coéquipier du Real Madrid … en train de dormir profondément. L’attaquant français, paisible et complètement sous sa couverture, semble avoir été surpris au pire moment possible… et tout le monde s’en amuse.

Sur la photo, Mbappé est à poings fermés, la tête bien enfouie dans son fauteuil et sous une épaisse couverture. On pourrait presque croire à une scène sortie d’un film comique : le champion du monde rendu vulnérable, loin des projecteurs et des terrains, exposé à la caméra d’un « ami » un peu trop malicieux.

Les réactions des supporters du Real Madrid n’ont pas tardé. Sur X et Instagram, les fans espagnols se sont littéralement régalés : « Guler, un faux ami ! » ou encore « Mbappé version hibernation » ont rapidement envahi la toile. Même certains coéquipiers en rigolent en coulisses. Le Français, lui, n’a pas encore réagi publiquement… mais on imagine déjà son sourire gêné en découvrant l’image. Qu’on se le dise : cette saison, l’ambiance est bonne au Real Madrid.