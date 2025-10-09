OL : le troll énorme du TFC après sa victoire
PSG : Chevalier a trouvé un bon avocat après ses boulettes contre l’OM et le LOSC

Le gardien du PSG Lucas Chevalier lors d'un entraînement de l'équipe de France.
Raphaël Nouet
9 octobre 2025

Auteur de bévues ayant coûté des points au PSG cette saison, Lucas Chevalier a été défendu par le Suisse Thierry Barnerat, préparateur de Thibault Courtois (Real Madrid).

Après des débuts plutôt bons sous le maillot du PSG, Lucas Chevalier traverse sa première zone de turbulence. Le gardien arrivé de Lille cet été s’est déchiré au Vélodrome, offrant la victoire à l’OM (1-0). Il a également manqué de réactivité sur le but d’Ethan Mbappé pour le LOSC (1-1) dimanche dernier. Deux actions qui ont semé le doute sur sa capacité à prendre la suite de Gianluigi Donnarumma, vendu à Manchester City avec la bénédiction de Luis Enrique. Mais Chevalier a trouvé un bon avocat en la personne de Thierry Barnerat, analyste vidéo du Madrilène Thibault Courtois.

« C’est vraiment un peu incroyable »

« Je le trouve bon. Chevalier touche énormément de ballons, c’est vraiment le onzième homme de l’équipe. Il crée à chaque fois la supériorité numérique, dans l’ensemble des matchs, y compris lors de ses débuts contre Tottenham alors qu’il n’avait que quelques jours d’entraînement avec l’équipe. On ne voyait pas ça avant (avec Donnarumma). C’est vraiment un plus incroyable. C’est une volonté du coach. »

« C’est clair que ce qui change pour Chevalier, c’est qu’à Lille, il avait plus de sollicitations, donc c’était plus facile de rester dans le match. Aujourd’hui, il a très peu d’arrêts à faire mais il a une énorme sollicitation sur son jeu offensif. Contre Tottenham, il fait une erreur mais après, il est décisif. Quand on dit qu’il ne fait pas son job contre Barcelone, c’est une très mauvaise lecture. On doit regarder quand il peut être décisif. C’est là qu’on doit l’attendre, mais c’est encore trop tôt aujourd’hui pour voir s’il a un taux de performance sur la décision. On pourra faire ce bilan fin novembre. On a peu d’actions. L’erreur contre l’OM ? Il a une mauvaise anticipation de la trajectoire. Mais il n’est pas timide. »

