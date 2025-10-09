Pressenti pour succéder à Habib Beye si la direction du Stade Rennais avait actionné le siège éjectable, Thiago Motta devrait plutôt s’engager avec la Real Sociedad.

Depuis quelques jours, c’est la tempête autour d’Habib Beye. Il a été question d’un renvoi de l’entraîneur du Stade Rennais en raison d’un début de saison très décevant mais, surtout, de décision avec des cadres du vestiaire. Finalement, il devrait continuer sa mission mais sera sous surveillance lors des prochains matches après la trêve internationale. Plusieurs noms ont circulé dans les médias pour le remplacer, notamment celui de Thiago Motta.

Direction la Real Sociedad ?

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus Turin au printemps, le Brésilo-Italien est dans l’attente d’un nouveau challenge. A peine son nom sorti dans les médias français, un démenti est tombé pour dire qu’il n’était pas intéressé. Et pour cause : selon Estadio Deportivo, il serait l’un des favoris pour succéder à Sergio Francisco sur le banc de la Real Sociedad ! Le club basque est avant-dernier de Liga avec une seule victoire en huit journées, pour deux nuls et cinq défaites. Francisco Garcia Pimienta est l’autre favori.

Ancien du PSG, où il s’est fait les dents dans les équipes de jeunes, Thiago Motta a réalisé un superbe travail à Bologne, qu’il a conduit en Champions League au terme de la saison 2023-24. Il pensait avoir fait le grand saut en s’engageant avec la Juventus mais la marche s’est avérée trop haute.