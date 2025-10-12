La star de l’OM se fait attendre en Jamaïque…

A 24 ans, Mason Greenwood brille depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Auteur d’une très bonne première saison, le numéro 10 olympien est reparti sur les mêmes bases en ce début d’exercice 2025-2026. Mais Greenwood est resté à Marseille durant cette trêve international. Tout simplement parce qu’il ne porte plus le maillot d’aucune sélection.

Le natif de Bradford a été international U17, U18, Espoirs et A (1 sélection) avec l’Angleterre, mais depuis son unique apparition le 5 septembre 2020, en Ligue des nations, en Islande (1-0), il n’a plus été rappelé par les Three Lions. Et ce pour des soucis extra-sportifs (pour avoir violé les mesures anti-Covid, puis pour ses accusations de violences conjugales). Cela avait poussé l’ancien joueur de MU à s’orienter vers la Jamaïque.

La Jamaïque attend toujours Greenwood

Ces dernières semaines, la BBC affirmait que Greenwood avait obtenu un passeport jamaïcain, un document lui permettant de rejoindre l’équipe nationale. Mais Greenwood devait acter son changement de fédération auprès de la FIFA. Or, il ne l’a toujours pas fait. Selon L’Equipe, «la positivité estivale semble envolée et on évoque aujourd’hui un joueur pas prêt pour jouer pour la Jamaïque». L’entourage de Greenwood n’a pas souhaité réagir, et son retour sur la scène internationale ne semble donc pas être une priorité.