Victime d’un pépin physique, le milieu de l’ASSE Mahmoud Jaber n’a pas joué avec Israël lors de cette quinzaine internationale. Mais il semble courir sans douleur…

Eirik Horneland avait de quoi s’inquiéter en voyant Mahmoud Jaber revenir de sélection israélienne plus tôt que prévu. Le milieu de terrain avait bien été convoqué et avait même participé à des entraînements. Mais il a fait savoir qu’il ressentait une gêne physique. Après une IRM qui a confirmé le souci, il a été autorisé à rentrer à Saint-Etienne, s’épargnant ainsi le déplacement houleux en Norvège, où son équipe a en plus pris une raclée (0-5), ainsi que celui de mardi en Italie.

Il court sans problème apparent

Si la nature exacte du pépin de Jaber n’a pas été communiqué, en revanche, le site Evect a diffusé une photo de lui au centre Robert-Herbin ce lundi et elle est très positive ! On voit en effet le milieu israélien faire un footing avec un membre du staff à ses côtés et ne ressentir aucune gêne ! Il n’y a pas non plus de bandage autour d’une de ses jambes, ce qui est forcément de bon augure.

Alors que la participation de Mahmoud Jaber au match face au Mans samedi semblait compromise il y a quelques jours, la vue de cette vidéo redonne beaucoup d’espoir. Bien sûr, Eirik Horneland ne prendra aucun risque avec un joueur aussi précieux mais à cinq jours de la rencontre, le milieu de terrain donne l’impression de pouvoir tenir sa place !