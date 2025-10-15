Devant le faible rendement de Nicolas Cozza au FC Nantes cette saison, Luis Castro doit-il installer Louis Leroux en latéral gauche ou recruter un joker ? Nos journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Recruter un joker et vite ! »

« Le point faible est clairement identifié dette saison au FC Nantes : le poste de latéral gauche. Il est désormais de notoriété publique que les adversaires des Canaris ont ciblé le côté de Nicolas Cozza pour attaquer et le replacement de Louis Leroux par Luis Castro lors de certains matches a pu combler ce manque. Mais le Nantais est encore jeune (19 ans) et l’installer à ce poste serait, selon moi, le brider tant il a des qualités intrinsèques au milieu de terrain. Je comprends l’urgence de la situation mais ce côté « dépannage » ne doit pas être étiré sur le long terme.

Il existe la solution d’enrôler un joker et le FC Nantes devrait s’en servir pour installer un spécialiste du poste, avec du vécu en Ligue 1 et l’expérience du haut niveau. Les pistes Layvin Kurzawa et Jordan Amavi ont été évoquées et ne seraient pas totalement farfelues sur le papier. Devant l’irrégularité chronique d’Alban Lafont, la belle affaire Anthony Lopes est aussi là pour montrer aux Kita qu’il est parfois nécessaire de sortir le carnet de chèques pour viser plus haut. Si le club veut remonter en flèche, ce processus passe par là. »

Bastien AUBERT

« Leroux peut faire l’affaire »

« Je m’étonne qu’il n’y ait pas, au centre de formation, un latéral gauche capable de suppléer Nicolas Cozza. Ou alors Luis Castro hésite à lancer un joueur inexpérimenté, au risque qu’il se grille en cas de mauvaises prestations ? En tout cas, l’entraîneur nantais semble vouloir faire avec les éléments présents dans son effectif et, à ce niveau, il n’y a pas mieux que Louis Leroux. Je me souviens que, l’an dernier, le milieu de terrain avait réalisé une prestation XXL dans un rôle de piston gauche au Vélodrome, face à des Marseillais qui alignaient pourtant Adrien Rabiot et Luis Henrique face à lui.

Pour moi, Louis Leroux a le talent pour s’adapter à toutes les situations et quasiment tous les postes. Mais il faut lui laisser du temps. Car apprendre à défendre, ça ne se fait pas en 15 jours. Surtout en Ligue 1 où, souvent, il y a des ailiers explosifs face aux latéraux. La vitesse, ce n’est pas trop le truc de Leroux. Il lui faudra compenser par le placement et l’agressivité au marquage. Je pense en tout cas qu’il a l’intelligence nécessaire pour s’adapter à ce nouveau poste et rendre bien plus de services qu’un Cozza à la dérive. »

Raphaël NOUET