FC Barcelone – VIDÉO : quand Nicki Nicole va chercher Lamine Yamal à l’entraînement…
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : Castro doit-il fixer Leroux en latéral gauche ou recruter un joker ?

Louis Leroux (FC Nantes)
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Devant le faible rendement de Nicolas Cozza au FC Nantes cette saison, Luis Castro doit-il installer Louis Leroux en latéral gauche ou recruter un joker ? Nos journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Recruter un joker et vite ! »

« Le point faible est clairement identifié dette saison au FC Nantes : le poste de latéral gauche. Il est désormais de notoriété publique que les adversaires des Canaris ont ciblé le côté de Nicolas Cozza pour attaquer et le replacement de Louis Leroux par Luis Castro lors de certains matches a pu combler ce manque. Mais le Nantais est encore jeune (19 ans) et l’installer à ce poste serait, selon moi, le brider tant il a des qualités intrinsèques au milieu de terrain. Je comprends l’urgence de la situation mais ce côté « dépannage » ne doit pas être étiré sur le long terme. 

Il existe la solution d’enrôler un joker et le FC Nantes devrait s’en servir pour installer un spécialiste du poste, avec du vécu en Ligue 1 et l’expérience du haut niveau. Les pistes Layvin Kurzawa et Jordan Amavi ont été évoquées et ne seraient pas totalement farfelues sur le papier. Devant l’irrégularité chronique d’Alban Lafont, la belle affaire Anthony Lopes est aussi là pour montrer aux Kita qu’il est parfois nécessaire de sortir le carnet de chèques pour viser plus haut. Si le club veut remonter en flèche, ce processus passe par là. »

Bastien AUBERT

« Leroux peut faire l’affaire »

« Je m’étonne qu’il n’y ait pas, au centre de formation, un latéral gauche capable de suppléer Nicolas Cozza. Ou alors Luis Castro hésite à lancer un joueur inexpérimenté, au risque qu’il se grille en cas de mauvaises prestations ? En tout cas, l’entraîneur nantais semble vouloir faire avec les éléments présents dans son effectif et, à ce niveau, il n’y a pas mieux que Louis Leroux. Je me souviens que, l’an dernier, le milieu de terrain avait réalisé une prestation XXL dans un rôle de piston gauche au Vélodrome, face à des Marseillais qui alignaient pourtant Adrien Rabiot et Luis Henrique face à lui.

Pour moi, Louis Leroux a le talent pour s’adapter à toutes les situations et quasiment tous les postes. Mais il faut lui laisser du temps. Car apprendre à défendre, ça ne se fait pas en 15 jours. Surtout en Ligue 1 où, souvent, il y a des ailiers explosifs face aux latéraux. La vitesse, ce n’est pas trop le truc de Leroux. Il lui faudra compenser par le placement et l’agressivité au marquage. Je pense en tout cas qu’il a l’intelligence nécessaire pour s’adapter à ce nouveau poste et rendre bien plus de services qu’un Cozza à la dérive. »

Raphaël NOUET

FC NantesLigue 1
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone – VIDÉO : quand Nicki Nicole va chercher Lamine Yamal à l’entraînement…

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi lors du Clasico.
Ligue 1...

OM : le Vélodrome et De Zerbi ont fait chavirer une recrue

Par Raphaël Nouet
Louis Leroux (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro doit-il fixer Leroux en latéral gauche ou recruter un joker ?

Par Bastien Aubert
Le Parc des Princes lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Ligue 1...

Le PSG aurait décidé de rester au Parc des Princes !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, en discussion avec un dirigeant.
Ligue 1...

Stade Rennais : les Pinault ont fixé deux objectifs à Beye pour sauver sa tête

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le Mans : quelle défense Horneland doit-il aligner ?

Par Bastien Aubert
Le défenseur rennais Hans Hateboer lors de son unique match joué cette saison, à Nantes.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un joueur blacklisté par Beye pourrait rebondir à Lyon

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, en discussion avec le Lillois Benjamin André.
Ligue 1...

PSG : Luis Campos a mis la main sur une pépite à 150 M€

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal, sourire aux lèvres, lors d'un échauffement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : quand Lamine Yamal la joue comme Lionel Messi

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : énorme coup de tonnerre concernant la vente du club !

Par Raphaël Nouet
Habib Beye sur la pelouse du Havre après le nul du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye traîne une nouvelle casserole !

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri lors du match entre l'Algérie et l'Ouganda.
Ligue 1...

OM : les premières images de Gouiri sont rassurantes

Par Raphaël Nouet
Matthis Abline fêtant un but lors de Toulouse-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : le successeur d’Abline est déjà tout trouvé 

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, à Metz.
ASSE...

Les infos du jour : Gouiri inquiète l’OM, nouveau coup dur pour Dembélé (PSG), ultimatum pour Beye (Stade Rennais)

Par Raphaël Nouet
Igor Paixao célébrant son but lors de Metz-OM.
Ligue 1...

Paixao fait une déclaration d’amour à l’OM

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé à sa sortie du terrain lors de TFC-PSG.
Ligue 1...

En plus de son salaire, un autre coup dur pousse Dembélé loin du PSG

Par Raphaël Nouet
Antoine Griezmann et Kylian Mbappé lors du match France-Italie.
Liga...

Mbappé a trouvé son Griezmann au Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal posant avec le trophée du Golden Boy 2024.
Liga...

Les 25 nominés pour le Golden Boy 2025 sont tombés

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri au moment de sa sortie sur civière, lors d'Algérie-Ouganda.
Ligue 1...

OM : c’est officiel pour Gouiri mais…

Par Raphaël Nouet
Mahmoud Jaber lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle confirmée pour Jaber !

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton applaudissant les supporters de l'OL après la défaite face au TFC.
Ligue 1...

OL : le Groupama meilleur qu’Anfield, Tyler Morton a osé !

Par Raphaël Nouet
Robin Risser lors du match du RC Lens à Auxerre.
Ligue 1...

RC Lens : après sa boulette avec les Espoirs, Risser trouve un réconfort inattendu

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : l’incroyable raison derrière les ennuis judiciaires de Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Dayot Upamecano lors du match de l'équipe de France en Islande.
FC Barcelone...

Le Real Madrid et le FC Barcelone bataillent pour un international tricolore

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet