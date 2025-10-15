Djaoui Cissé est apparu beaucoup plus libéré dans le jeu avec l’équipe de France Espoirs qu’avec le Stade Rennais. Parce qu’Habib Beye l’utilise mal en Bretagne ?

Lundi soir, Djaoui Cissé a participé au large succès de l’équipe de France Espoirs sur l’Estonie (6-1) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro de la catégorie. A la 12e minute, trouvé aux abords de la surface adverse, il a enchaîné petit pont et frappe victorieuse dans la lucarne opposée. La preuve d’un réel potentiel offensif que l’on ne voit pas suffisamment souvent au Stade Rennais. Cela a d’ailleurs interrogé les supporters des Rouge et Noir, qui sont évidemment tombés sur Habib Beye.

Cissé mal utilisé par Beye ?

Pour eux, Djaoui Cissé est mal utilisé par l’entraîneur rennais. Pourtant, chez les Bleuets comme les Rouge et Noir, il évolue sur le côté gauche d’un trident de milieux de terrain. Mais dans son club, il a visiblement des consignes pour jouer de façon plus défensive, prendre moins de risques dans la moitié de terrain adverse. Le fait que le Stade Rennais n’ait pas une identité de jeu marquée joue aussi dans ce rendement moindre. Et là où le bât blesse, c’est que les sélections jouent forcément moins bien que les clubs vu que les joueurs arrivent d’horizons divers et variés.

Bref, voilà une pierre de plus dans le jardin d’Habib Beye ! Sous pression, le technicien aurait deux matches pour inverser la tendance.