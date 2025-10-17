Il n’a que 17 ans, mais il fait déjà tourner les têtes sur tout le continent. Formé à l’AS Saint-Étienne depuis l’âge de 7 ans, Djylian N’Guessan est en train de franchir un cap impressionnant. Titulaire sur les premiers matchs avec les Bleuets au Mondial U20 au Chili, le jeune attaquant attire désormais l’attention de clubs prestigieux tels que Chelsea, l’Inter Milan, l’Udinese ou encore Watford. Un signal fort : l’ASSE pourrait bien perdre l’un de ses plus grands espoirs.

Une concurrence accrue à son poste

Mais depuis cet été, le conte de fées s’est quelque peu ralenti. Blessé dès la reprise, N’Guessan a vu Lucas Stassin s’imposer à la pointe de l’attaque et l’ASSE recruter Joshua Duffus pour étoffer le secteur offensif. Résultat : aucune minute de jeu en Ligue 2 cette saison.

Une prolongation qui s’enlise, un départ possible cet hiver

Sous contrat jusqu’en juin 2027, N’Guessan n’a toujours pas prolongé. Son entourage réclame plus de garanties sportives et financières, alors que l’ASSE peine à lui offrir un rôle à la hauteur de son potentiel.

Faute d’accord, un départ dès janvier n’est pas à exclure. Sa valeur est déjà estimée à près de 10 millions d’euros, un montant conséquent pour un joueur qui n’a pas encore fait ses preuves en Ligue 2.

L’ASSE, de son côté, hésite : faut-il encaisser une belle offre maintenant, ou miser sur un talent maison capable d’apporter dans la course à la montée ?

Un symbole du futur stéphanois… ou un départ inévitable ?

En interne, tout le monde s’accorde sur le potentiel du garçon. Mais l’histoire récente de Saint-Étienne, entre formation brillante et ventes précoces, plane comme une ombre.

Djylian N’Guessan est plus qu’un espoir : il incarne le dilemme d’un club entre ambition sportive et réalité économique.