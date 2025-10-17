ASSE : le plan fou du Mans pour tenir tête aux Verts

L’entraîneur du Mans, prochain adversaire de l’ASSE, a opté pour une préparation assez originale auprès de ses joueurs.

Ce samedi, le Geoffroy-Guichard vibrera à nouveau pour la Ligue 2, avec la réception du Mans pour la 10e journée du championnat. L’occasion pour les hommes d’Eirik Horneland de revenir au contact de Troyes, actuel leader.

Heureusement pour les Verts, ils seront poussés par un Chaudron qui abritera près de 34 000 supporters, ce qui promet une atmosphère exceptionnelle. Et ça, Patrick Videira, l’entraîneur du Mans, le sait. Il a d’ailleurs préparé ses joueurs à affronter cette épreuve particulière.

Une préparation originale

Selon Ouest-France, l’équipe s’est entraînée cette semaine avec une sono à plein volume. L’objectif : créer des conditions de communication difficiles pour habituer les joueurs à la cacophonie d’un stade plein. Une approche originale pour tenter de neutraliser l’effet Geoffroy-Guichard.

Si la tactique sonore de Videira portera ses fruits reste une question ouverte, une chose est sûre : samedi, le public stéphanois promet un spectacle à la hauteur de la tradition du Chaudron.