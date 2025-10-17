ASSE : une très grosse surprise dans le groupe d’Horneland face au Mans

Le groupe de l’ASSE pour recevoir Le Mans ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit Le Mans dans un stade Geoffroy-Guichard qui promet d’être plein comme un œuf. Le groupe d’Eirik Horneland vient d’être dévoilé, et cinq joueurs seront absents sans surprise, à savoir Maxime Bernauer, Chico Lamba, Luan Gadegbeku, Lassana Traoré et Djylian N’Guessan.

Chico Lamba, opéré récemment, sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, une absence estimée entre cinq et sept semaines selon le coach, même si la durée exacte reste incertaine. Maxime Bernauer purge encore sa suspension après son expulsion face à Guingamp. Gadegbeku et Traoré, de retour à l’entraînement, passeront d’abord par la réserve avant de réintégrer l’équipe. Djylian N’Guessan, en pleine Coupe du Monde U20 avec la France, devrait retrouver le club la semaine prochaine après le match pour la troisième place au Chili.

De son côté, Dennis Appiah manquera également ce rendez-vous, et laisse la place à une petite surprise dans le groupe : le retour d’Yvann Maçon, lui qui était sur le départ l’été dernier. Il n’a plus joué sous le maillot vert depuis le 3 mai dernier contre Monaco.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Ferreira, Maçon, Nadé, Stojkovic – El Jamali, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.