L’ancien gardien international Emerson Leao estime que Neymar ne retrouvera pas son meilleur niveau.

Il y a deux ans quasi jour pour jour, le 17 octobre 2023, Neymar disputait son dernier match avec le Brésil. C’était face à l’Uruguay. Depuis, l’ancien joueur du PSG a passé le plus clair de son temps à l’infirmerie lors de son passage en Arabie saoudite, et il ne fait guère parler de lui pour ses performances depuis son retour à Santos. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, Neymar est actuellement blessé et le sélectionneur Carlo Ancelotti a prévenu qu’il ne ferait appel à lui que s’il revient à un bon niveau physique. Pas gagné selon Emerson Leao, l’ancien gardien de la Seleçao (80 sélections), champion du monde 1970 avant de participer aux Coupes du monde 1974, 1978 et 1986, qui s’est payé la diva dans une interview accordée à ESPN.

« Neymar n’est un exemple pour personne »

« Il a débuté comme un joueur formidable. Je me souviens qu’un jour, alors que je jouais contre Santos, il est sorti. Je l’ai croisé et je lui ai dit : « Écoute, mon garçon, on va avoir besoin de toi pour la Coupe du monde. Prends soin de toi. » Et c’est la seule chose qu’il n’ait pas faite. Dans sa tête, quand il va commencer une action, il sait ce qu’il va faire, mais il n’y arrive plus. Il n’y arrive plus. Il n’a plus la même réaction musculaire. Il n’a plus la même séquence d’entraînement. Ce n’est plus le même athlète. » Et bing !