Gautier Larsonneur a disputé son centième match sous le maillot vert et a reçu un cadre pour fêter l’événement lors de la réception du Mans.

Grosse ambiance, ce soir, dans le Chaudron. Comme à chaque rencontre depuis un an et demi, Geoffroy-Guichard accueille plus de 30.000 spectateurs. Ceux-ci ont pu fêter l’un de leurs chouchous, Gautier Larsonneur. Le gardien, arrivé en janvier 2023 à l’AS Saint-Etienne, a disputé à Montpellier (2-0), avant la trêve, son centième match sous le maillot vert. La direction lui a remis un tableau pour commémorer l’événement avant le coup d’envoi du match face au MUC.

Chico Lamba est présent dans le Chaudron

Par ailleurs, Le Progrès a révélé que Chico Lamba assistait à la rencontre de ce soir. Le défenseur portugais, qui a été opéré et manquera plusieurs semaines de compétition, n’avait pas manqué une seule rencontre depuis le début de la saison.