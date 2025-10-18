ASSE Mercato : un défenseur central signé pour remplacer Chico Lamba

L’ASSE s’apprêterait à offrir un premier contrat professionnel à son jeune défenseur central Axel Dodote (18 ans). Une signature qui tombe au bon moment vu que Chico Lamba est blessé.

On ne saura que sur les coups de 19h qui Eirik Horneland a choisi pour suppléer Chico Lamba en défense centrale. Sachant que le défenseur portugais est out pour plusieurs semaines et que Maxime Bernauer n’est pas présent non plus, l’entraîneur de l’ASSE a le choix entre Joao Ferreira et le revenant Dylan Batubinsika. Mais, dans les jours à venir, il pourrait avoir une solution supplémentaire.

Horneland l’a déjà vu à l’œuvre cet été

En effet, d’après Le Progrès, l’AS Saint-Etienne s’apprête à faire signer professionnel son jeune défenseur central Axel Dodote (18 ans). Il devrait s’engager pour les trois prochaines saisons. Horneland ne l’a pas retenu pour le match de ce soir mais, en cas de signature, Dodote pourrait faire des apparitions dans le groupe pro à l’avenir. Le Norvégien a pu se faire une idée du niveau du jeune joueur puisqu’il l’a fait participer à la préparation et l’a aligné lors de certains matches amicaux.

Cette signature est aussi la preuve que, même s’il recrute des jeunes joueurs à l’étranger, Kilmer Sports fait aussi confiance à son centre de formation, force historique du club.