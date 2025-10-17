ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités

ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités
William Tertrin
17 octobre 2025

Bras droit d’Ivan Gazidis, Huss Fahmy s’est exprimé sur les sujets chauds qui concernent l’ASSE.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports à la tête de l’AS Saint-Étienne, peu de figures incarnent autant la stratégie du club que Huss Fahmy. Bras droit d’Ivan Gazidis, il se fait rare dans les médias, mais a accepté de se confier à nos confrères de RMC Sport.

Interrogé sur l’éventualité de rater la montée cette saison, Huss Fahmy ne tourne pas autour du pot : « Est-ce que ce serait un échec ? Pour être honnête, oui. Saint-Étienne est un club historique, reconnu partout : en France, en Angleterre, en Espagne, au Japon, au Canada. Les maillots verts sont partout. Le stade et son ambiance sont uniques, vraiment uniques. Avec un tel héritage, une telle ferveur, nous devons être en Ligue 1. C’est une responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi et surtout envers les supporters et la ville. Mais en même temps, nous devons rester humbles : aujourd’hui, nous sommes en Ligue 2, avec des adversaires de qualité. Nous devons respecter cela, tout en ayant pour objectif clair de remonter. »

L’ASSE en Europe d’ici cinq ans ?

Alors que certains joueurs étaient sollicités cet été, le club a choisi de conserver Lucas Stassin, entre autres. Interrogé sur ce choix, Fahmy précise : « Non, il ne s’agissait pas d’envoyer un message. Cette période estivale nous a permis de renforcer le staff et l’effectif avec des profils exceptionnels. Notre réussite dépendra de ce collectif. Nous plaçons notre confiance dans des joueurs ambitieux, car nous le sommes aussi. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Ben Old, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan… Tous ont en commun cette ambition individuelle et collective. Et peut-être que le moment viendra où ils auront d’autres projets excitants, ou qu’il sera le moment de se séparer. Mais aujourd’hui, nous construisons ensemble et voulons faire avancer le club, en gardant une certaine stabilité, essentielle pour revenir en Ligue 1. Nous sommes très fiers des joueurs et du staff, qui travaillent dur chaque jour. »

Enfin, concernant l’ambition de revenir au sommet de la Ligue 1 et de retrouver l’Europe à moyen terme, Huss Fahmy a choisi de rester mesuré : « Je ne veux pas donner d’horizon trop précis : cinq ans, six ans, peu importe. L’objectif, c’est la montée, puis la stabilisation et la progression. Nous voulons redevenir un club qui compte, de plus en plus fort dans le football français. C’est notre ambition, quelle que soit la durée nécessaire. »

Pour l’instant, l’ASSE est 2e de Ligue 2 en attendant son match, samedi soir, contre Le Mans dans le Chaudron.

ASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités
ASSE...

ASSE : la Ligue 1, l’Europe, Stassin… Huss Fahmy lâche ses vérités

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin s’est trouvé un concurrent assez étonnant dans le vestiaire
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin s’est trouvé un concurrent assez étonnant dans le vestiaire

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors de son sacre au trophée Kopa, fin septembre.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Yamal et son agent ont rencontré Deco, le PSG évoqué

Par Raphaël Nouet
OM – PSG : Qui est le meilleur entre Mason Greenwood et Bradley Barcola ? 
OM...

OM – PSG : Qui est le meilleur entre Mason Greenwood et Bradley Barcola ? 

Par Louis Chrestian
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Hans Hateboer lors de l'unique match disputé cette saison avec le Stade Rennais, à Nantes.
Mercato...

Hans Hateboer quitte le Stade Rennais pour renforcer l’OL (officiel)

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio a fait un très beau cadeau à Olivier Giroud
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio a fait un très beau cadeau à Olivier Giroud

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro dévoile sa méthode pour ne pas sombrer dans la déprime

Par William Tertrin
FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : une très grosse surprise dans le groupe d’Horneland face au Mans

Par William Tertrin
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Ligue 1...

Le RC Lens a réalisé un coup insoupçonné au mercato estival

Par William Tertrin
John Textor, dépité, avec un maillot de Botafogo sur le dos.
Ligue 1...

L’OL plombé par une nouvelle magouille de John Textor ?

Par William Tertrin
FC Nantes : Luis Castro met un gros coup de pression au LOSC !
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro met un gros coup de pression au LOSC !

Par William Tertrin
OM : Nayef Aguerd répond à Roberto De Zerbi sur la lutte pour le titre en Ligue 1
Ligue 1...

OM : Nayef Aguerd répond à Roberto De Zerbi sur la lutte pour le titre en Ligue 1

Par William Tertrin
FC Barcelone : Hansi Flick explose les rumeurs sur Lamine Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone : Hansi Flick explose les rumeurs sur Lamine Yamal

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye sort du silence et balance sur les rumeurs de vestiaire !

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en conférence de presse.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage répond cash aux déclarations d’avant-match du Paris FC

Par William Tertrin
Barça : L’atlético Madrid veut un top player du Barça !
FC Barcelone...

Barça : L’atlético Madrid veut un top player du Barça !

Par Louis Chrestian
Mise au vert à l’OM et turn-over de prévu avec Jeffrey de Lange aux cages !
OM...

Mise au vert à l’OM et turn-over de prévu avec Jeffrey de Lange aux cages !

Par Louis Chrestian
OM : Roberto De Zerbi calme tout le monde sur le titre en ligue 1 !
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi calme tout le monde sur le titre en ligue 1 !

Par Louis Chrestian
OL : Pierre Ménès détruit la nouvelle recrue de l’OL !
OL...

OL : Pierre Ménès détruit la nouvelle recrue de l’OL !

Par Louis Chrestian
Kylian Mbappé lors du match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan.
Real Madrid...

Real Madrid : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement !

Par Louis Chrestian
Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !
FC Barcelone...

Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !
RC Lens...

RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet