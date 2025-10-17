Bras droit d’Ivan Gazidis, Huss Fahmy s’est exprimé sur les sujets chauds qui concernent l’ASSE.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports à la tête de l’AS Saint-Étienne, peu de figures incarnent autant la stratégie du club que Huss Fahmy. Bras droit d’Ivan Gazidis, il se fait rare dans les médias, mais a accepté de se confier à nos confrères de RMC Sport.

Interrogé sur l’éventualité de rater la montée cette saison, Huss Fahmy ne tourne pas autour du pot : « Est-ce que ce serait un échec ? Pour être honnête, oui. Saint-Étienne est un club historique, reconnu partout : en France, en Angleterre, en Espagne, au Japon, au Canada. Les maillots verts sont partout. Le stade et son ambiance sont uniques, vraiment uniques. Avec un tel héritage, une telle ferveur, nous devons être en Ligue 1. C’est une responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi et surtout envers les supporters et la ville. Mais en même temps, nous devons rester humbles : aujourd’hui, nous sommes en Ligue 2, avec des adversaires de qualité. Nous devons respecter cela, tout en ayant pour objectif clair de remonter. »

L’ASSE en Europe d’ici cinq ans ?

Alors que certains joueurs étaient sollicités cet été, le club a choisi de conserver Lucas Stassin, entre autres. Interrogé sur ce choix, Fahmy précise : « Non, il ne s’agissait pas d’envoyer un message. Cette période estivale nous a permis de renforcer le staff et l’effectif avec des profils exceptionnels. Notre réussite dépendra de ce collectif. Nous plaçons notre confiance dans des joueurs ambitieux, car nous le sommes aussi. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Ben Old, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan… Tous ont en commun cette ambition individuelle et collective. Et peut-être que le moment viendra où ils auront d’autres projets excitants, ou qu’il sera le moment de se séparer. Mais aujourd’hui, nous construisons ensemble et voulons faire avancer le club, en gardant une certaine stabilité, essentielle pour revenir en Ligue 1. Nous sommes très fiers des joueurs et du staff, qui travaillent dur chaque jour. »

Enfin, concernant l’ambition de revenir au sommet de la Ligue 1 et de retrouver l’Europe à moyen terme, Huss Fahmy a choisi de rester mesuré : « Je ne veux pas donner d’horizon trop précis : cinq ans, six ans, peu importe. L’objectif, c’est la montée, puis la stabilisation et la progression. Nous voulons redevenir un club qui compte, de plus en plus fort dans le football français. C’est notre ambition, quelle que soit la durée nécessaire. »

Pour l’instant, l’ASSE est 2e de Ligue 2 en attendant son match, samedi soir, contre Le Mans dans le Chaudron.