Rien ne va plus dans le Forez. Après deux défaites consécutives à Geoffroy-Guichard, face à Guingamp (2-3) puis Le Mans (2-3), l’AS Saint-Étienne est retombée dans ses travers. Et les semaines à venir ne s’annoncent pas plus simples pour Eirik Horneland et ses joueurs.

Le coach norvégien va devoir gérer un mois de tous les dangers, avec un enchaînement de rencontres à très haut risque.

Un marathon à haut voltage

Le prochain rendez-vous est déjà crucial : un déplacement à Annecy, actuel 11e du classement, ce samedi. Un match piégeux face à une équipe difficile à manœuvrer à domicile.

Mais ce n’est que le début d’un calendrier infernal.

Trois jours plus tard, les Verts accueilleront Pau FC, surprenant dauphin de Ligue 2, avant de recevoir le Red Star, solide 4e et prétendant déclaré à la montée.

Et pour finir, un déplacement à Troyes le 8 novembre, le leader du championnat.

👉 En résumé : Annecy (11e), Pau (2e), Red Star (4e), Troyes (1er) — un enchaînement redoutable où l’ASSE va affronter trois des quatre meilleures équipes du championnat en l’espace de deux semaines.

Le tournant de la saison pour les Verts

Ce bloc de matchs pourrait bien faire basculer la saison. En cas de nouveaux faux pas, la situation pourrait devenir explosive et fragiliser encore un peu plus Eirik Horneland, déjà critiqué pour ses choix tactiques et sa gestion du groupe.

Mais à l’inverse, une série de bons résultats pourrait relancer la machine, redonner confiance au groupe et raviver l’espoir d’une remontée vers la Ligue 1.

Entre crise ou renaissance

Ce mois de compétition s’annonce donc comme un test grandeur nature pour Horneland et ses hommes.

Les supporters, déjà agacés par les dernières prestations, attendent une réaction d’orgueil. L’ASSE doit montrer qu’elle a les épaules d’un club qui vise la montée et pas d’une équipe qui subit son destin.

Les prochains matchs diront tout : crise confirmée ou révolte des Verts. Une chose est sûre, le calendrier ne fera aucun cadeau à Saint-Étienne.