Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Mbemba remercie Longoria !

Arrivé sur la Canebière en 2022, Chancel Mbemba a quitté l’OM cet été, à la fin de son contrat et d’après L’Équipe, il a saisi la justice il y a plusieurs mois afin de porter plainte contre le club phocéen qu’il accuse d’un harcèlement moral en lien avec sa mise à l’écart, avec des pressions pour le forcer à partir, la saison dernière, alors qu’il était capitaine la saison précédente. Mbemba s’était alors retrouvé dans le loft marseillais où il avait eu une altercation avec le bras droit de Medhi Benatia, Ali Zarrak, ce qui avait entraîné une mise à pied en septembre 2024, ainsi qu’une retenue de salaire finalement annulée par la mission juridique de la Ligue.

Mais dimanche soir, en marge de la victoire du LOSC à Nantes (2-0), le Congolais a eu des mots sympas pour la direction de l’OM. « Je respecte l’OM et remercie le président Pablo (Longoria), tous les supporters et mes anciens coéquipiers » a-t-il déclaré devant les caméras de Ligue 1+. Avant d’ajouter : « Je dis aussi merci au président de Lille (Olivier Létang), a poursuivi le défenseur. Il m’a donné l’opportunité de jouer, comme le coach et le staff. Personne ne croyait en moi. C’est la vie ».

FC Metz : ça gronde déjà en haut lieu

Pire équipe des cinq grands championnats européens, le FC Metz est au plus mal et déjà mal embarqué pour rester en Ligue 1. Bernard Serin est monté au créneau auprès de ses joueurs. Très contesté par les supporters, Stéphane Le Mignan a fait part de la colère du président, apparu « contrarié » dans les tribunes du Stadium. « Il n’aime pas le spectacle qu’il voit et il a parlé aux joueurs dans le vestiaire. On ne peut pas donner ça comme spectacle au FC Metz. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit », a indiqué Le Mignan après la claque dominicale à Toulouse (0-4).

RC Lens : Sage, un démarrage canon chez les Sang et Or !

Pierre Sage, qui dirigera samedi son 50e match de L1, contre l’OM, réalise l’un des meilleurs débuts dans l’élite au XXIe siècle sur le plan statistique. S’il n’a été satisfait que des deux tiers de la performance de son RC Lens vainqueur du Paris FC dimanche (2-1), l’ancien coach de l’OL a savouré la quatrième place au classement de Ligue 1.

Ce résultat est venu confirmer les débuts réussis du technicien de 46 ans sur le banc sang et or, avec 5 succès en 8 journées, mais surtout sa régularité depuis son baptême dans l’élite en décembre 2023, sur le banc des Gones. Au niveau du pourcentage de victoires en L1, Sage occupe la troisième marche du podium derrière Luis Enrique (PSG, 69,8%) et Roberto De Zerbi (OM, 61,9%).

RC Strasbourg : 3 joueurs rapatriés à Chelsea ?

Selon les informations de Fichajes, Chelsea lorgne deux éléments forts du RC Strasbourg : Guéla Doué et Joachin Panichelli. Les deux joueurs alsaciens ont tapé dans l’oeil des Blues, qui veulent les ajouter à leur effectif cette saison. Peut-être décideront-ils aussi de rester en Alsace, alors que leur club pourrait bien terminer à une place qualificative en Ligue des champions dans quelques mois. A noter que Diego Moreira est aussi dans les petits papiers de Chelsea pour un éventuel transfert.

AS Monaco : Fati dans le collimateur de Pogognoli !

Auteur d’un début de saison intéressant à l’AS Monaco, Ansu Fati n’a pas spécialement marqué des points auprès de Sébastien Pocognoli ce samedi à Angers (1-1). Remplacé par Minamino à la 72e minute, l’attaquant espagnol prêté par le FC Barcelone a regagné le banc de touche sans un regard ni de poignée de main à son entraîneur. Ce dernier, lui, l’a fusillé du regard ! Ambiance…