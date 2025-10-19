Après la victoire du RC Lens aux forceps contre le Paris FC ce dimanche à Bollaert (2-1), Pierre Sage préfère penser au maintien avant de recevoir l’OM samedi prochain !

Après une victoire laborieuse face au Paris FC ce dimanche à Bollaert (2-1), Pierre Sage préfère temporiser et recentrer l’attention sur les priorités du RC Lens avant d’affronter l’OM samedi prochain. Le coach du RC Lens, pragmatique et lucide, envoie un message clair : pas de pression excessive malgré la quatrième place actuelle au classement. Assurer le maintien sera la priorité avant de penser à atteindre les sommets de la Ligue 1 !

Sage veut d’abord assurer le maintien en L1 !

« Même si c’était son anniversaire, ce n’est pas une dédicace à Guy Roux, mais l’important sera d’atteindre les 35 points le plus vite possible. Pour autant, cette position dans le classement (4e) vient récompenser les efforts et les performances de l’équipe. Je serais très content si on arrivait à ça pour les joueurs, mais ça ne doit pas être une obsession. L’important, c’est d’être maillot jaune sur les Champs-Élysées ! » explique Sage, détournant habilement l’attention d’une éventuelle euphorie médiatique autour du classement.

« On est dans ce qu’on veut faire »

Concernant le succès du jour, l’entraîneur lensois analyse avec franchise les points forts et les zones d’ombre de sa formation : « On est dans ce qu’on veut faire, dans le pressing, dans la volonté de les attaquer en permanence. On obtient le penalty, des corners, des situations… Après avoir ouvert le score, on a été beaucoup moins performants dans notre manière de défendre en avançant. On a été beaucoup moins mobiles après avoir donné le ballon, ce qui a donné un jeu assez stérile. On a perdu un ballon qui a permis au Paris FC de nous contrer et d’égaliser. À la pause, on a régulé cet aspect en remettant du mouvement dans la profondeur après avoir donné le ballon. On a eu une deuxième mi-temps beaucoup plus dynamique, avec plus de situations. »

Le RC Lens montre ainsi un visage lucide et méthodique : malgré la position enviable au classement, Sage rappelle que la priorité reste la stabilité et le maintien d’un rythme performant. Le message à l’OM est clair : Lens ne se projette pas sur le choc avant d’avoir consolidé ses bases, mais prévient qu’il arrivera préparé et pragmatique pour le duel à venir.